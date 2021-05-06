Курс Dogecoin побил новый рекорд
Вчера, 5 мая, криптовалюта Dogecoin побила свой исторический рекорд по стоимости. Капитализация данной валюты достигла отметки в 87 млрд. долларов и за последние сутки выросла в цене на 55%. С января 2021 года, цена одной монеты выросла более чем на 11 000 %. На бирже Binance зафиксирован рост курса до $0,69 за одну монету.
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Несмотря на популярность и резкий рост в цене Dogecoin'а, многие финансовые эксперты, в том числе и Financial Services Authority (FSA), советуют не вкладываться в эту валюту, так как она еще не доказала свою надежность временем, как это сделал Bitcoin.
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