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Вчера, 5 мая, криптовалюта Dogecoin побила свой исторический рекорд по стоимости. Капитализация данной валюты достигла отметки в 87 млрд. долларов и за последние сутки выросла в цене на 55%. С января 2021 года, цена одной монеты выросла более чем на 11 000 %. На бирже Binance зафиксирован рост курса до $0,69 за одну монету.

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Несмотря на популярность и резкий рост в цене Dogecoin'а, многие финансовые эксперты, в том числе и Financial Services Authority (FSA), советуют не вкладываться в эту валюту, так как она еще не доказала свою надежность временем, как это сделал Bitcoin.