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Блогер под ником L1Wide Benchmarks предлагает вашему вниманию тестирование 3 видеокарт от Nvidia - 3060 Ti, 3070 Ti и 3080 Ti в игре Rust после обновления графики и подводного мира на максимальных настройках в разрешениях от 1080p до 4K. Похоже, что разница в производительности минимальна, несмотря на заявления разработчиков о значительной оптимизации относительно предыдущего патча.

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Как вы можете наблюдать на фото — значение в пределах 100 фпс, но стоит взглянуть на следующее и все встанет на свои места.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Мы имеем практически идентичный фпс на совершенно разных по мощности видеокартах. Не сказать, что оптимизации недостаточно, но это не то что ожидаешь от игры, когда покупаешь видеокарту за 1200 долларов, а учитывая реалии с майнингом, то за все 2 тысячи долларов!

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В сухом остатке мы получаем отличную игру, которая постоянно совершенствуется и всячески улучшается, но к сожалению, производительность у игры остается слабым звеном, поэтому, будем наблюдать за дальнейшими обновлениями и верить в лучшее!