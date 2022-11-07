По его словам, подобные существа могли бы быть и в реальности

Поклонник серии Fallout предложил новую версию происхождения гулей в серии игр Fallout. Эти существа вполне могут показаться местным аналогом зомби, поскольку выглядят чуть ли не живыми мертвецами. В официальной легенде игры говорится, что они живут очень долго, некоторые из них крайне умны, но при этом выглядят отвратительно. Причиной этого стали мутации в результате воздействия радиации после ядерной войны.

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Однако пользователь Hinnerhynn с форума Reddit выдвинул иную теорию, основанную не только на радиации, хотя она тоже используется. По его словам, он в своё время учился на микробиолога, и потому предполагает, что процесс гулификации мог идти, в том числе с использованием грибковых патогенов.

По мнению автора теории, грибковые патогены вполне могу пояснить существование гулей. Первый, под названием Cryptococcus neoformans, встречается в помёте птиц. Он потенциально может заражать и человека, а ещё он питается радиацией. По словам Hinnerhynn, такая «версия» грибка была обнаружена в Чернобыле.

Что касается Candida albicans, то этот патоген вызывает заболевание, называемое грибковым менингитом. В числе его внешних проявлений есть свето- и звукобоязнь, изменение поведения (чаще всего агрессивное), тошнота и лихорадка. И это довольно-таки сильно похоже на гулей.

Если добавить оба эти патогена в уравнение и предположить, что они смогли каким-то образом «закрепиться» в человеке, то становится понятно, почему гули живут в местах с высоким уровнем радиации.

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При этом Hinnerhynn признаёт, что это пока только красивая версия.