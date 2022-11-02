Несколько дней назад в сети обнаружился новый способ мошенничества. Как заявили в «Лаборатории Касперского», некие злоумышленники начали присылать сообщения на электронную почту от имени государственных структур, полиции и так далее. Там они предлагают скачать обновление, которое убережёт пользователей от опасностей на веб-страницах.
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Говорится, что это обновление предназначено для улучшения защиты ОС, которое предотвращает атаки на целевой девайс, но, по факту, это обычный вирус-шифровальщик. Отмечается, что таких писем было несколько тысяч.
В итоге те, кто установил «обновление», получили зашифрованные файлы и требование заплатить около 1,2 миллиона рублей за расшифровку. Сколько людей заплатили и получили ли они доступ к файлам — неизвестно.
При этом рассылка шла с адреса, который на самом деле походит на адрес электронной почты одного из государственных ведомств РФ. Эксперты считают, что такая атака направлена на массовую аудиторию.