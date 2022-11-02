Им предлагают скачать некое ПО для защиты, но в итоге прилетает вирус.

Несколько дней назад в сети обнаружился новый способ мошенничества. Как заявили в «Лаборатории Касперского», некие злоумышленники начали присылать сообщения на электронную почту от имени государственных структур, полиции и так далее. Там они предлагают скачать обновление, которое убережёт пользователей от опасностей на веб-страницах.

реклама

Говорится, что это обновление предназначено для улучшения защиты ОС, которое предотвращает атаки на целевой девайс, но, по факту, это обычный вирус-шифровальщик. Отмечается, что таких писем было несколько тысяч.

В итоге те, кто установил «обновление», получили зашифрованные файлы и требование заплатить около 1,2 миллиона рублей за расшифровку. Сколько людей заплатили и получили ли они доступ к файлам — неизвестно.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming уже от 50 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

При этом рассылка шла с адреса, который на самом деле походит на адрес электронной почты одного из государственных ведомств РФ. Эксперты считают, что такая атака направлена на массовую аудиторию.