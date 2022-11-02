Европейские законодатели продолжают усложнять жизнь технологическим компаниям в ЕС. Минувшим летом они приняли новый закон, который затрагивает деятельность цифровых рынков. И в этой связи есть вероятность крупных изменений, сравнимых с появлением единого порта USB-C или даже больше.
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Суть в следующем — один из авторов закона, господин Жерар де Грааф, заявил, что пользователи, которые владеют айфонами, должны иметь возможность устанавливать программы не только из магазина Apple, но также из сторонних сторов или даже напрямую из интернета (кто сказал «APK-файл»?). То есть, джейлбрейк больше не потребуется.
Слухи об этом ходили ранее, но теперь де Грааф открыто озвучил такое намерение. Сам закон уже вступил в силу, но до весны в Купертино могут не волноваться, поскольку законодатели из Европы будут разрабатывать правила, которые будут касаться тех или иных компаний. Однако, скорее всего, для Apple условия будут максимально жёсткими.
Есть шансы, что купертиновцев заставят также позволить менять дефолтные программы, вроде Siri или Apple Pay на аналоги.