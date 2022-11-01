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Стала известна дата выхода экшена от первого лица Atomic Heart
Игра выйдет только в 2023 году.
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В сети появились новые сведения, касающиеся перспективного экшек-боевика от первого лица. Речь идёт о российском Atomic Heart, дата выхода которого до последнего момента была неизвестной. И вот сетевые ресурсы сообщили, когда можно ждать новинку. Утверждается, что «русский Bioshock», как его называют многие СМИ, выйдет 21 февраля 2023 года.

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Ранее в московской студии Mundfish заявил об окончании разработки, а также сообщили, что скоро назовут дату выхода. Однако СМИ и сами неплохо справились.

Сама игра рассказывает об СССР в 60-х годах и в альтернативной реальности. В этом мире Союз добился внушительного технологического превосходства, научившись строить различных роботов и даже проектировать энергетическое оружие. Такой себе ретрофутуризм, только с советским привкусом.

И в какой-то момент роботы начинают уничтожать людей. Чтобы исправить ситуацию, на секретное предприятие, где их производили, отправляют майора КГБ Нечаева с позывным П-3, который тоже является не совсем человеком. Он должен разобраться в происходящем и восстановить уровень секретности.


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В России и странах СНГ ПК-версия выйдет исключительно на платформе VK Play, на днях страницу удалили из Steam. Также она будет доступна на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Series.

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#atomic heart #mundfish
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