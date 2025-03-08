Теперь оно больше напоминает настройки Google Chrome.

Корпорация Microsoft тестирует новую, доработанную и более компактную страницу настроек в браузере Edge Canary. Этот шаг был сделан после того, как компания добавила несколько функций в браузер, что привело к перегруженности страницы настроек. Из-за большого числа переключателей и опций на выбор, это может сбивать с толку.

Хорошая новость состоит в том, что Microsoft поработала над этим и наконец-то навела порядок в настройках, внедрив следующие изменения:

В меню «Настройки» теперь уменьшено количество компонентов. Настройки Copilot, боковой панели, общего доступа, копирования и вставки, файлов cookie и разрешений сайтов, семейной безопасности, принтеров, телефона и других устройств были удалены и перемещены в другие категории.

Главная страница настроек теперь содержит прямоугольные кнопки быстрого доступа для перехода к часто используемым параметрам.

Также страницы настроек, перегруженные многочисленными подразделами, теперь имеют собственные кнопки быстрого доступа.

По умолчанию подразделы в меню теперь не раскрываются сразу. Вместо этого они отображаются в виде кликабельного списка (аналогично оглавлению). При нажатии открывается отдельная, чистая и компактная страница. Это упрощает навигацию между различными страницами настроек.

Важно отметить, что настройки Google Chrome устроены похожим образом и пользователи довольны этим, поэтому логично, что Microsoft вдохновилась решением Google.

В числе других изменений отметим, что Microsoft экспериментирует с более тёмным вариантом тёмного режима по сравнению со стабильной версией. Он снижает нагрузку на глаза при работе ночью и помогает уменьшить энергопотребление.

Пока не сообщается, когда эти изменения попадут в релизную версию браузера.