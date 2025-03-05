Разработчикам приходится маскировать его, ведь банк под санкциями.

В магазине AppStore появился проект под названием «Учёт надоя» от разработчика по имени Владимир Барсуков (Vladimir Barsukov). Примечательно, что это на самом деле замаскированное банковское приложение от «Россельхозбанка».

«Мобильное приложение «Учёт надоя» создано для автоматизации процесса учёта и контроля надоев молока на ферме. Оно позволяет фермерам и работникам молочных хозяйств отслеживать ежедневные показатели, анализировать продуктивность коров и оптимизировать производственные процессы», — говорится в описании программы. Однако при этом, если его запустить, окажется, что это обычное банковское приложение.

Само приложение доступно в магазине с января текущего года, а в декабре 2022 года оттуда удалили мобильное приложение «Россельхозбанка» из-за введённых санкций со стороны США. В прошлом году банк выкатил приложение «Берегу», которое Apple также удалила, спустя некоторое время.

А до этого компания удаляла аналоги «Сбербанк Онлайн», причём делала это крайне оперативно. Программы были доступны около суток, потом их блокировали.