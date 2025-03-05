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Drakostaarn
Компания Opera, разработчик одноименного браузера, представила своего ИИ-агента Browser Operator
Он способен заказывать билеты, выбирать товары и так далее.

Компания Opera, разработчик одноименного браузера, представила своего ИИ-агента Browser Operator, который может выполнять различные задачи вместо пользователя. К примеру, он способен находить товары на маркетплейсах, бронировать авиабилеты и выполнять многие другие задачи. Browser Operator призван повысить эффективность работы в браузере за счет интеграции искусственного интеллекта во все задачи, которые возникают перед пользователем.

По словам разработчиков, этот ИИ-агент не является чат-ботом. Он понимает инструкции на естественном языке, используя локальные ресурсы браузера, а специальный ИИ-движок Composer Engine анализирует запросы и выполняет нужные действия.

Главные особенности бота таковы:

  • Конфиденциальность: Browser Operator не загружает данные в облако, поэтому вся информация остается на устройстве пользователя.
  • Безопасность: В отличие от других ИИ-помощников, он не делает скриншоты и видеозаписи веб-страниц.
  • Полный доступ к страницам: Агент может взаимодействовать с контентом без прокрутки, что ускоряет выполнение задач. Например, он может автоматически закрывать всплывающие окна с cookies.
  • Безопасность данных: Если требуется ввести конфиденциальную информацию (например, пароль или данные банковской карты), пользователь должен сделать это вручную.

ИИ-агент скоро станет доступен пользователям через программу Feature Drop. Уже сейчас его бета-версию можно протестировать в боковой панели браузера Opera или через командную строку.


Если инструкции недостаточно точны, Browser Operator может запросить дополнительную информацию, а выполнение задачи можно остановить в любой момент, нажав кнопку «Отмена».

При этом ранее в браузер уже добавили ИИ Aria.

#opera
Источник: press.opera.com
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