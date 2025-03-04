Пока неясно, когда новинку выпустят.

Уже некоторе время ходят слухи, что Samsung готовится выпустить свой первый смартфон с гибким экраном, который складывается втрое. Компания привезла прототип под названием Flex G на MWC 2024, однако он оказался не самым интересным складным устройством на стенде.

Южнокорейский гигант привёз ещё ко-что. Безымянное пока устройство напоминает тонкую версию Nintendo Switch с петлей посередине, позволяющей складывать консоль пополам. Да, судя по фото, у новинки складой экран.

Устройство оснащено аналоговыми джойстиками по бокам, которые становятся в круглые выемки D-pad при закрытии. При этом пока неясно, какие характеристики у устройства, какой используется процессор, операционная система и так далее. Возможно, это лишь концепция, которая пока не планируется для выпуска на рынок.

Отметим, что в целом это интересная концепция, которую хотелось бы увидеть в продаже, но у нее есть простор для улучшений. Например, складка на экране довольно заметна, что может негативно сказаться на игровом опыте.

Кроме того, Samsung стоит подумать над увеличением толщины устройства, что улучшило бы эргономику и позволило разместить более емкий аккумулятор для долгих игровых сессий без подзарядки.

Помимо этого, производитель также привёз устройство под названием Asymmetric Flip, которое напоминает складной смартфон, но при этом имеет две петли, расположенные на разной высоте относительно верхнего и нижнего края. Из-за такой конструкции при складывании небольшая часть экрана остается открытой. Насколько такая конструкция удобна и долговечна – остаётся только догадываться.