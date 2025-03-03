Выглядит захватывающе, хотя некоторые пользователи жалуются.

Популярная серия игр Doom уже несколько десятков лет радует геймеров, заставляет энтузиастов шевелить мозгами на тему «где бы ещё запустить Doom 2» и в целом продолжает поддерживать популярность FPS-игр. А вот на большом экране ситуация совсем не такая радужная.

Экранизаций по мотивам игр было две – версия 2005 года, которую не ругал только ленивый, и малоизвестный «Doom: Аннигиляция», который появился в 2019 году и был выпущен сразу на DVD. И вот на этом фоне автор YouTube-канала под ником Cyber Cat Nap выпустил свою версию концерт-трейлера Doom 2.





Ролик создан с помощью нейросетей, в том числе Midjourney, а стилистически видео отсылает к боевикам и фантастике 1980-х годов. Отметим также, что музыка тоже сгенерирована с помощью ИИ, о чём сам автор заявил в комментариях.

Пользователи высоко оценили новинку, некоторые даже заявили о делании поиграть в популярный шутер, а другие сравнили ролик с отменённым Doom 4. С другой стороны русскоязычные пользователи посетовали на отсутствие «самых весёлых кадров», где Думгай уничтожает нежить.