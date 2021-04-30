Metro exodus не получит поддержку AMD FidelityFX Super Resolution
Прошло полгода с тех пор, как АМД анонсировала видеокарты Radeon RX 6000. С тех же самых пор объявили о начале работ над технологии FidelityFX Super Resolution, что должно было составить конкуренцию DLSS от Nvidia. Но похоже, что из-за медленного развития и отсутствия «прозрачности» разработок, «игроделы» теряют интерес к FSR. Так один из разработчиков франшизы Metro подтвердил в своем FAQ Metro Exodus, что игра не будет поддерживать FSR. Это намекает на то, что разработчик уже знает, как должен работать FSR, что может быть интересно, учитывая, что в прошлом месяце Скотт Херкельман заявил, что в AMD еще не приняли окончательного решения о технологии, лежащей в основе FSR. AMD все еще оценивает множество вариантов, некоторые из которых даже не основаны на машинном обучении.
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На данный момент мы знаем только то, что FSR должен быть запущен в этом году, и он должен быть кросс-платформенным. AMD хочет внедрить FSR в ПК и игровые консоли, оснащенные графикой RDNA. Вероятно по этой причине , AMD не спешит показывать сырую технологию, так как FSR касается не только видеокарт серии RX6000 , но и некстген приставок от Sony и Microsoft.
Напоминаю, что 6 мая 2021 года выходит глобальное графическое обновление на игру Metro exodus. В расширенное издание будет добавлен DLSS 2.1 , который, как обещают, значительно улучшит визуальные характеристики и производительность игры. Что бы оценить изменения в графике, потребуется видеокарта класса RTX 2000 или 3000 серии.
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