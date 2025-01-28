Акции NVIDIA, одной из самых дорогих компаний мира, обрушились на 11-16% за один день, потеряв $384 млрд рыночной капитализации

DeepSeek и обвал акций NVIDIA: почему рынок отреагировал так резко?

27 января 2025 года стало знаковым днём для технологического рынка. Акции NVIDIA, одной из самых дорогих компаний мира, обрушились на 11-16% за один день, потеряв $384 млрд рыночной капитализации. Причиной этого стал успех китайского стартапа DeepSeek, представившего новую модель искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek-V3, которая бросила вызов американским гигантам, таким как OpenAI и Google.

Что такое DeepSeek и почему он вызвал панику?

DeepSeek — это китайский стартап, основанный в 2023 году Лян Вэньфэном, бывшим управляющим хедж-фонда. Компания разработала языковую модель DeepSeek-V3, которая, по заявлениям разработчиков, способна конкурировать с лучшими моделями OpenAI, но при значительно меньших затратах. Например, обучение модели обошлось всего в 5,6млн,чтовразыменьше,чем5,6млн,что в разы меньше, чем 100 млн, потраченных на GPT-4.

DeepSeek-V3 продемонстрировала впечатляющие результаты в задачах, связанных с математикой, программированием и обработкой естественного языка. Приложение DeepSeek R1, использующее эту модель, стало самым скачиваемым в App Store, обогнав ChatGPT 47. Это вызвало опасения у инвесторов, что дорогостоящие решения NVIDIA и других западных компаний могут потерять свою привлекательность.

Почему акции NVIDIA упали?

NVIDIA долгое время была главным бенефициаром бума искусственного интеллекта, поставляя высокопроизводительные GPU для обучения и работы ИИ-моделей. Однако успех DeepSeek поставил под сомнение необходимость таких мощных чипов. DeepSeek доказал, что эффективные модели можно создавать с меньшими затратами, используя менее мощное оборудование.

Инвесторы начали задаваться вопросом: зачем платить за дорогие решения NVIDIA, если китайские аналоги предлагают сопоставимую производительность за меньшие деньги? Это привело к массовой распродаже акций не только NVIDIA, но и других технологических компаний, таких как ASML, Broadcom и AMD.

Это так-же повлияло на акции других технологических гигантов, сильно встряхнув рынок акций

Статистика падения акций сегодня

Реакция рынка и аналитиков

Паника на рынке была настолько сильной, что акции NVIDIA в моменте падали на 16%, а ASML — на 11%. Однако многие аналитики считают, что реакция инвесторов была чрезмерной. Например, Wedbush назвал это «золотой возможностью для покупки», подчеркнув, что долгосрочные перспективы NVIDIA остаются сильными.

Эксперты также отмечают, что DeepSeek пока не доказал свою масштабируемость и реальное влияние на рынок. Кроме того, регуляторные ограничения на экспорт чипов в Китай могут затруднить дальнейшее развитие стартапа.

Что это значит для будущего ИИ?

Успех DeepSeek поднимает важные вопросы о будущем искусственного интеллекта:

Снижение затрат на ИИ - Если модели можно создавать с меньшими ресурсами, это может изменить экономику всей индустрии.

Конкуренция между США и Китаем - DeepSeek стал символом технологического прорыва Китая, что может усилить гонку за лидерство в ИИ.

Переоценка инвестиций - Компании, такие как Microsoft и Meta, могут пересмотреть свои многомиллиардные вложения в ИИ-инфраструктуру.

Заключение

Падение акций технологических компаний после выхода DeepSeek — это не просто реакция на успех одного стартапа. Это сигнал о том, что рынок ИИ находится на пороге серьёзных изменений. Китайские компании доказывают, что инновации могут быть доступными, и это заставляет Запад пересматривать свои стратегии. В ближайшие месяцы мы увидим, как NVIDIA и другие игроки адаптируются к новой реальности, где эффективность и стоимость становятся ключевыми факторами успеха.