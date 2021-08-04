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Tesla в последнее время испытывает все большее давление, когда происходят аварии с участием ее электромобилей, и автопилот в большинстве случаев рассматривался как непосредственная причина аварий. Однако, недавняя история из Норвегии дает более полное представление о важности этой технологической и безопасной функции.

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Водитель Tesla в Норвегии, решивший сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, был спасен от возможной аварии со смертельным исходом. Водитель заснул за рулем своей модели S EV, но работавший в то время автопилот аккуратно остановил автомобиль.

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Инцидент произошел в восточном округе Норвегии в минувшие выходные. Некоторые автомобилисты наблюдали за едущим автомобилем Tesla, за рулем которой крепко спал 24-летний мужчина. Затем машина успешно припарковалась у обочины, свидетели пытались разбудить водителя, однако, это было безуспешно.

Позже на место происшествия прибыла местная полиция и установила, что водитель был пьян. Имя виновника по понятным причинам не раскрывается. Полиция также опубликовала публичное заявление по этому инциденту. Мужчина отрицал, что был за рулем автомобиля в то время, когда его подобрали.

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Водители зачастую неправильно воспринимают назначение функции автопилота. Все-таки автопилот является лишь ассистентом водителя, а не полной его заменой. Хотя от полноценной замены водителя, особенно в пятницу, многие, я думаю, не отказались бы.