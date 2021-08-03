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Samsung удалось добиться заметных успехов в полупроводниковой промышленности. В настоящее время компания является крупнейшим в мире производителем микросхем по объему выручки во втором квартале этого года, опередив гиганта отрасли Intel.

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Во 2 квартале 2021 года южнокорейскому технологическому гиганту удалось обогнать Intel и стать ведущим мировым производителем чипов по объему выручки. По мнению аналитиков, ожидается, что в ближайшем будущем компания сохранит за собой данную позицию. За этот период известный производитель чипов памяти заработал 22,74 триллиона вон (примерно около 19,7 миллиарда долларов США) или 18,5 миллиарда долларов США, если вычесть вклад бизнес-подразделения, которое Самсунг планирует продать.

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Между тем Intel занимала первое место большую часть последних трех десятилетий, уступая южнокорейскому бренду только в 2017 и 2018 годах, во время бума продаж чипов памяти. Samsung опубликовала свой финансовый отчет на прошлой неделе, в котором также сообщила, что во втором квартале общая операционная прибыль выросла на 54 процента в годовом исчислении. Примечательно, что компания объяснила свою высокую производительность более высокими, чем ожидалось, ценами на чипы DRAM и NAND из-за сдерживаемого спроса во время пандемии.