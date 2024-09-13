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EditorCrypto
Binance анонсировал листинг Hamster Kombat на Super Earn и Launchpool
Криптобиржа Binance анонсировала листинг Hamster Kombat 26 сентября и размещение токена HMSTR в Launchpool и Super Earn

Буквально несколько часов назад стало известно, что криптовалютная биржа Binance объявила о листинге нашумевшего проекта Hamster Kombat 26 сентября. В рамках промо активностей  можно заработать токен HMSTR благодаря Super Earn и Launchpool. 

Hamster Kombat стал 58 проектов попавшим на Binance Launchpool.

Мини игра в Телеграм набрала безумную популярность еще в мае текущего года. В пиковую активность создатели игры утверждали, что их аудитория составляет 300 миллионов пользователей, однако после интеграции отображения количества участников в ботах Телеграм, многие увидели другую цифру. Сначала эта цифра составила около 154 миллионов участников, а после очередного обновления всего 84 миллиона. Стоит отметить, что через несколько дней после ареста Павла Дурова во Франции эта функция в Телеграм была удалена. С чем это связано на данный момент не известно, однако многие предполагают, что это вызвано попытками Телеграм занизить количество пользователей, дабы избежать давления со стороны европейских регуляторов.

Старт фарминга анонсирован 19 сентября в 00:00 по UTC. На вознаграждение Binance выделил: 3 000 000 000 HMSTR (3% от общего объема). Период блокировки и начислений с 19 сентября 00:00 UTC по 25 сентября 23:59 UTC. Листинг на Бинанс HMSTR состоится 26 сентября в 12:00 UTC.

#telegram #binance #crypto #hamster kombat #дуров #hmstr #тапалки #hamster #launchpool #super earn
Источник: binance.com
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