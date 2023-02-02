Зима, балкон, жидкий металл и немного свободного времени – рецепт рекорда

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Наш соотечественник Traktor снова отметился на hwbot – на этот раз с AMD Radeon RX 6600 XT от XFX. Частота GPU в ходе экспериментов достигла внушительной отметки 3019 МГц, а 128-битная память GDDR6 работала на эффективной частоте 18.4 ГГц.

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Итог — 8686 баллов, это лучший результат среди подобных видеокарт. Интересно, рекорд установлен при использовании воздушного охлаждения. Обустроенный, но отапливаемый лишь теплом железок балкон для бенч-сессий – серьёзное подспорье!

Рецепт успеха, кроме балкона, включает в себя следующее: Intel Core i9-13900KF @ 6200 МГц, ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 и DDR4 @ 4133 МГц CL14, а также любимые Traktor'ом магазин Regard и жидкий металл Cyber Blood MK1!

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Даёшь ещё больше рекордов, хороших и разных!