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В последнее время в российском ритейле создалась весьма странная ситуация, можно даже назвать ее нездоровой. Отечественные торговые сети перестали выдавать гарантийные талоны на продаваемую продукцию, и даже бумажные чеки из ККМ. Обычно можно услышать следующую фразу от кассира - "а чек вам придет на электронную почту". Каково же бывает удивление покупателя, когда на е-mail данного чека не обнаруживается, или обнаруживается товарный чек, который к кассовым не имеет и малейшего отношения. С начала СВО и прохода в Россию бесчеловечных западных санкций, возникли проблемы с производством и поставками офисной бумаги, а также с чековыми лентами. Именно этим и мотивировали отсутствие талонов и чеков российские магазины. Однако, с начала известных событий прошел уже почти год, и ситуация с бумагой стабилизировалась.
Тем не менее покупая дорогостоящую технику, покупатель по прежнему не получает гарантийных талонов и кассовых чеков. Создается курьезная ситуация, когда клиент покупает дорогущую видеокарту RTX 4090, стоимостью более ста тысяч рублей, и не получает на руки никаких документальных подтверждений своей покупки. А потом счастливый обладатель новенького видеоускорителя, заходит в ближайшую "Пятерочку" за батоном хлеба, и ему исправно пробивают чек на кассе. Конечно же после настойчивых просьб вам все же пробьют и выдадут кассовый чек в магазине электроники, но сделают это с явной неохотой. А вот гарантийные талоны больше не выдают ни под каким соусом. Более того, многие маркетплейсы отказались от онлайн оплаты своих товаров, и предпочитают получать наличными "на руки курьеру". Не будем даже предполагать, что НДС при такой оплате пролетает мимо кассы со свистом. Отношения продавца с налоговой не нашего ума дело, тем более если это положительно сказывается на конечной цене товара.
А вот перспективу остаться без гарантийного обслуживания, не перекроет даже самый соблазнительный ценник. Между тем, даже получив на руки заветный чек расслабляться не стоит - кассовые чеки легко выгорают за полгода - год. А потом вы уже и сами не вспомните ни цену, ни дату покупки, ни магазин в котором покупали. Для этого всегда и служил гарантийный талон, распечатанный "несмываемыми" чернилами на листе A4. В нем указывалась дата покупки, перечень купленных товаров, их стоимость, СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА товаров, а самое главное - срок гарантии и на каких условиях она предоставляется. А заверялось все это печатью магазина и подписью продавца.
Гарантийные талоны хранятся аккуратными покупателями многие годы, передаются новым владельцам в случае продажи техники, да и просто по ним можно быстро вспомнить - что, когда, и почем вы покупали. Конечно можно возразить, что гарантийный талон - это пережиток прошлого, а все товары с серийными номерами содержаться в базе данных торговой сети. Вот только далеко не все товары имеют серийные номера или даже партнамберы, да и база данных у продавца может быть утрачена. Пользователь потом даже не сможет доказать, что покупал конкретный товар у данного продавца, если с товаром возникнут проблемы попадающие под гарантию. С другой стороны ритейлеров тоже можно понять - экономическая ситуация только ухудшается, инфляция нарастает, а доходы у населения падают.
"Параллельные" продажи могут хоть как-то спасти ситуацию, а отказ от гарантии превращается из прихоти в необходимость, ведь многие вендоры ушли из России, а вместе с ними закрылись и авторизованные сервисные центры. Ритейлерам приходится исполнять гарантийные обязательства за собственный счет, в кустарных мастерских, что совершенно не способствует финансовому благополучию магазинов. Уже не приходится удивляться, получая отказ в гарантийном ремонте дорогостоящей видеокарты по причине майнинга (даже если вы не майнили на ней). Параллельный импорт имеет как свои достоинства, так и существенные недостатки. Достаточно вспомнить, как в начале девяностых какая-нибудь "Формоза" давала всего неделю на "проверку" товара, а потом - поминай как звали.