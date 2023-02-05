В 2023 году подорожают услуги доступа в интернет и мобильная связь, в среднем на 15-20%. Из-за санкций и ускоряющейся инфляции у операторов растут накладные расходы. Некоторые операторы предпринимают попытки повысить текущие тарифы в полтора - два раза, однако ФАС пока что успешно противодействует грабежу населения. В ближайшем будущем, станет невозможно пополнить счет без банковской комиссии, так как ОПСОСы и интернет-провайдеры перестанут ее компенсировать. Однако есть и хорошая новость - теперь за плохой интернет провайдеров будут штрафовать на приличные суммы.

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Российские пользователи давно привыкли к качественному интернету и мобильной связи, по вполне приемлемым тарифам. Обилие сотовых операторов и интернет-провайдеров, привело к обострению конкуренции на данном рынке услуг и борьбе за клиентов. С начала 2000-х качество мобильной связи и интернет-услуг только росло, а расценки постоянно падали. Интернет стал безлимитным, за фиксированный месячный тариф, а входящие мобильные звонки полностью бесплатными. Для молодежи это звучит непривычно, но когда-то за входящие звонки на сотовый приходилось тоже платить. Скорости безлимитного доступа в интернет покоряли новые вершины, а провайдеры прокладывали оптиковолоконные кабели к домам потенциальных клиентов.

К примеру в Москве, оптика подходит практически ко всем жилым домам, от провайдера МГТС (МТС). А гигабитный интернет может себе позволить даже простой работник фабрики или завода, с достаточно скромным доходом. В просвещенной Европе и далекой Америке интернет и мобильная связь стоят гораздо дороже, а качество предоставляемых услуг ощутимо ниже. Но как говорится - то что мы имеем, мы всегда не ценим. Стоимость доступа в интернет и сотовой связи упала до минимальных значений на пике развития технологий, и практически не менялась многие годы.

Однако, похоже, скоро этому благообразию наступит конец. По данным агентства Telecom Daily расценки у российских операторов сотовой связи вырастут в среднем на 15 - 20% в 2023 году. С начала этого года, многие клиенты ведущих российских операторов, стали получать sms сообщения о повышении тарифов. Готовятся к новым расценкам и интернет-провайдеры. К сожалению это вынужденная мера, а далеко не прихоть участников рынка, повышение цен диктуют текущие условия. Из-за санкций оборудование приходится закупать по параллельному импорту, обходными путями, с возросшими накладными расходами. Разумеется о сертификации этого оборудования для российского рынка говорить теперь не приходится. На аналогичную продукцию от китайских производителей переход будет осуществляться плавно, по мере износа старого оборудования.

Повышению стоимости услуг способствуют и требования "закона Яровой", по которому операторы связи должны хранить сведения о звонках и сообщениях клиентов определенное время, а для этого нужно специальное дорогостоящее оборудование. Помимо увеличения тарифов, операторы отказываются компенсировать банковские расходы по пополнению счета абонентов. Так с февраля этого года, абоненты МТС будут в обязательном порядке оплачивать банковскую комиссию при пополнении счета, в размере 1% (и более) от суммы. Ходят разговоры об отмене бесплатных SMS сообщений от банков по совершенным операциям. Нужно отметить, что рост тарифов происходит достаточно плавно, давая время пользователям приспособиться к новой реальности. Федеральная антимонопольная служба сдерживает подорожание услуг провайдеров и ОПСОСов как только может, без вмешательства ФАС тарифы бы росли в разы.

Еще летом 2022 года сотовый оператор Tele2 пытался поднять цены на свои услуги без малого в полтора раза, с 450 руб. до 750 руб. Однако ФАС пресекла данные попытки. Помимо этого российских операторов связи теперь будут штрафовать за плохой интернет. Соответствующие поправки в российском законодательстве были давно приняты и недавно вступили в силу. Штрафы могут достигать 50000 рублей за каждый выявленный случай. Причем пожаловаться на плохой интернет пользователи могут не только в городской черте, но и например у себя на даче, или в глухой деревне. Поправки к КоАП были приняты еще в 2020 году, в рамках закона о суверенном интернете, но их принятие отложили на три года. В текущих же реалиях "суверенный интернет" должен работать, что называется "без единого разрыва".

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