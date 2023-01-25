Чиновники опять вспомнили про российских майнеров и их "баснословные" прибыли. И выбрали для этого самый неподходящий момент, когда майнинг на видеокартах не окупает даже стоимость электричества.

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В очередной раз власти собираются отрегулировать майнинг и криптовалютный рынок на территории РФ. Разумеется, волнует чиновников в первую очередь доход получаемый от этого вида деятельности, и причитающиеся государству налоги. Вот только дела у "шахтеров" идут на данный момент из рук вон плохо. Разговор идет не то что о каких-то там доходах, а о том как оплатить счета за электричество за текущий месяц и хватит ли оставшихся средств на "Доширак" в продуктовом магазине. Уж больно нестабильный этот бизнес - сегодня курс растет как на дрожжах и ты мечтаешь о новой "Ламборгини", а завтра можно купить лишь пиццу на все намайненные коины.

Да и как считать реальный доход майнеров? Большинство из них холдят намайненную крипту, а о гарантированном профите можно говорить лишь после перевода всех активов в фиатные средства. Если брать налог с криптовалюты в моменте, то потом так же придется делать майнерам налоговый вычет, если криптовалюта обрушится в десятки раз. А родное государство ой как не любит возвращать кому-либо денежные средства. А посему майнеры и криптовалютчики особо не спешат легализовывать свою деятельность. Им проще вообще отключить свои фермы и распродать оборудование, чем делиться "Дошираком" с государством, да приносить огромные прибыли Энергосбыту.

Тем не менее Минфин предлагает установить налоговую ставку для майнеров в размере 7% - 15%, если рассчитывать налог на вмененный доход, или брать стандартный налог на прибыль в размере 20%. Нужно заметить, что иметь хоть какой-то доход в случае GPU майнинга, могут только "фермеры" использующие очень дешевое или вовсе бесплатное электричество. К примеру доход могут получать дата-центры для производства криптовалюты, работающие на сопутствующем природном газе. Такие предприятия уже существуют на месторождении в Ханты-Мансийском АО, и принадлежат "Газпром нефти". Однако в России до сих пор не существует законодательной базы по регулированию майнинга и выпуску цифровых финансовых активов.

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Хотя хешрейт основных криптовалют, на внушительные 30%, обеспечивают именно майнеры из России. В ноябре 2022 года член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов и Анатолий Аксаков продвигали законопроект "о правовом регулировании деятельности по майнингу", но он до сих пор так и не принят. По подсчетам российских чиновников, на криптовалютных счетах россиян находятся различные коины на сумму более десяти триллионов рублей. И за последний год, по известным причинам, эта сумма продолжает увеличиваться. Если почитать эти средства за чистую прибыль, с которой еще не платились налоги, то по новой налоговой ставке более двух триллионов рублей должны отправиться в российский бюджет в виде налогов.