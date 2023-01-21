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Белорусский "Горизонт" представил полупрозрачный телевизор с коммерческой стоимостью
В Белоруссии начато производство полупрозрачных телевизоров. Пока что штучное и под заказ, по коммерческой стоимости.
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Белорусский технологический холдинг «Горизонт» на выставке  «Беларусь интеллектуальная» представил телевизор собственной разработки с полупрозрачным экраном. Сквозь полупрозрачный экран видно что находится сзади телевизора. Телевизор лишен каких либо рамок, по крайней мере их не видно, и как бы парит в воздухе. Однако для домашнего использования аппарат подходит слабо,  ибо имеет коммерческую стоимость (очень дорого), да и не всякому пользователю понравятся просвечивающие сквозь экран обои. Хотя в интерьере подобная техника выглядит очень выигрышно и необычно, и возможно в недалеком будущем все телевизоры станут прозрачными.

Монохромные полупрозрачные дисплеи существуют уже достаточно давно и удивления не вызывают, но белорусский TV демонстрирует яркие цвета и краски. Является ли прозрачная матрица продуктом изысканий именно холдинга "Горизонт" история умалчивает. Вообще, самый первый в мире прозрачный телевизор был разработан компанией Xiaomi еще в 2020 году. Модель Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition производилась серийно и была доступна в свободной продаже по цене 7100$. А это не так уж и много для эксклюзивного имиджевого устройства, призванного поражать гостей. Модель оснащалась OLED экраном с диагональю 55 дюймов и частотой кадровой развертки в 120 Гц, а вся электроника устройства умещалась в круглом основании.

Какие технологии применяются в инновационном TV от "Горизонт" пока что тайна покрытая мраком, известно только что это технологии «послезавтрашнего дня» и что штучное производство телевизора уже ведется строго под заказ, масштабы производства так же не разглашаются. Очевидно только, что матрица изготовлена по OLED технологии (органические светодиоды), ибо только она способна на эффект прозрачности. Генеральный директор ОАО "Горизонт"» Юрий Предко сообщил что данные экраны могут быть применены в люксовых автомобилях в качестве перегородки между пассажирами и водителем. Стоит добавить, что подобные экраны можно использовать и в более серьезных целях, и в будущем, когда цена на них достигнет приемлемых уровней они получат широкое применение.

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 К примеру в автомобилестроении экран может быть использован в качестве лобового стекла - на него будет выводится вся необходимая информация, или в авиации для тех же целей. Информация на лобовые стекла выводится уже и сейчас, но делается это проекционным способом. Или экран можно встроить в уличное окно (а почему бы и нет), днем наблюдать в нем природу и погоду, а вечером смотреть увлекательные сериалы.         

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#oled #инновации #белоруссия #горизонт #oled-дисплеи #прозрачный телевизор #xiaomi mi tv lux #беларусь интеллектуальная #органические светодиоды #юрий предко
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