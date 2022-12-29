Наверное многие из вас сталкивались с проблемами видеокарт Nvidia прошлых серий. Это и мусор на экране (артефакты) и зависание в играх, синие экраны, ошибки 43. Большинство проблем возникало из-за так называемого "отвала" видеочипа. Кратковременно можно было решить проблему прогревом GPU - пользователи использовали в домашних условиях утюги, духовки, электроплиты, и прочее неподходящее для ремонта оборудование. Хватало такого "ремонта" на пару недель. Но теперь появилось новое программное средство, которое решает проблему артефактов на старых видеокартах Nvidia раз и навсегда.

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Видеокарты Nvidia прошлых лет отличались посредственным качеством изготовления. Можно было без проблем использовать игровой видеоадаптер пару - тройку лет, а потом к юзеру приходили проблемы. Появлялись артефакты, синие экраны, нестабильная работа в 3D приложениях. Видеокарта начинала "глючить" в аккурат к окончанию срока гарантии от магазина. В итоге пользователь покорно шел в магазин и покупал новую карту. Со временем выяснилось, что во всем виноват GPU изделия, а именно его "отвал". "Отвалом" среди компьютерных энтузиастов и ремонтников называют частичный отрыв чипа GPU от платы и потеря электрического контакта. Но чаще всего происходит отрыв шариков BGA и потеря контакта между кристаллом чипа и его подложкой, ведь эти шарики имеют микроскопические размеры, и даже клей-компаунд не позволяет избежать проблемы.

Специалисты грешили на материал шариков, который представляет собой бессвинцовый припой и обладает повышенной хрупкостью, плохую адгезию, а так же на различный коэффициент теплового расширения компаунда и шаров. Пользователи даже выдвигали теорию заговора о запланированном устаревании продукции компании Nvidia, чтобы игроманы не сидели подолгу на одной видеокарте, а своевременно ее меняли в своем системном блоке. Справедливости ради, нужно отметить, что дискретные видеочипы AMD в ноутбуках прошлых лет тоже страдали от данной "болезни". Со временем выяснилось, что "отвалы" можно легко починить даже в домашних условиях. Для этого нужно было запечь видеокарту в духовке, предварительно обернув ее фольгой, или прогреть видеопроцессор на утюге. Геймеры охотно делились рецептами "приготовления" отвальных видеокарт - при какой температуре нужно запекать, сколько времени, какие ингредиенты (флюс) использовать.

К сожалению хватало такого "ремонта" ненадолго, спустя неделю или месяц, как повезет, приходилось опять запекать видеокарту. После нескольких таких "ремонтов" видеоадаптер окончательно превращался в "кирпич" и подлежал утилизации. Окончательно решить проблему "отвала" компания Nvidia смогла только с выходим тысячной серии своих видеокарт. Все более старые изделия от "зеленых" продолжали выходить из строя, а энтузиасты продлевали им жизнь многочисленными прогревами. Однако недавно появился способ избавиться от артефактов при отслоении чипа более надежным способом. Дело в том, что как правило отрываются шарики BGA видеочипа по линиям данных памяти. Именно поэтому видеокарта стартует, но на экране мы видим различный мусор в виде точек, линий, и других артефактов. В некоторых случаях даже устанавливается драйвер и запускаются игры, но мусор на экране вызывает дискомфорт.

Однако к счастью обладателей древних видеокарт, недавно появилось программное средство для отключения дефектных каналов памяти. Утилита позволяет вернуть к жизни видеокарты Nvidia, от серии GTX460 до топа прошлых лет - GTX780 Ti. При отключении канала памяти снижается и ее общий объем, а также уменьшается разрядность шины данных, что сказывается на производительности карты в целом. Зато такого метода хватает надолго, а карту не нужно будет каждую неделю носить в духовку. Создал программу наш соотечественник из Зеленограда - Василий Галкин (GpuZelenograd). Программа называется Old NVIDIA artifacts и ее можно свободно скачать на страничке автора. Пользоваться Old NVIDIA artifacts достаточно просто, все интуитивно понятно, также есть подробный гайд по ее использованию.

Создана она для простого юзера, не жалеющего лезть в технические дебри. Суть работы программы состоит в последовательном отключении каналов памяти у "пациента", до полного исчезновения артефактов и ошибок. Каналы отключаются прошивкой в видеокарту модифицированного биоса, оригинальный же VBIOS сохраняется в виде бэкапа и можно в любой момент откатиться на него обратно. Если проблемная видеокарта совсем не показывает картинку или зависает при установке драйвера, нужно сделать стартовой встроенную в процессор графику, или использовать вторую видеокарту для вывода изображения. Имеется вариант загрузки операционной системы без драйвера.

Желательно проводить все манипуляции в безопасном режиме Windows. В некоторых случаях программа может не помочь, например если "отвалилось" сразу несколько каналов памяти или если видеокарта имеет нестандартную организацию памяти на плате. К сожалению данное программное средство появилось в открытом доступе слишком поздно, когда актуальность стареньких видеокарт сходит на нет. Но если у вас в системном блоке все еще стоит побитый жизнью древний мамонт, то эта утилита реальное спасение для него. Существует две версии программы, для Win7 - Win10 и для Linux - Old NVIDIA artifacts





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