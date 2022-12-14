Компания Blizzard Entertainment запретит официально продавать новинку Diablo IV на территории России и Белоруссии, как и многие другие свои проекты. Но как говорится - не очень то и хотелось, игра выходит сырая и забагованная, на устаревшем движке. В лучших традициях Diablo Immortal будет присутствовать гринд и монетизация, покупка боевых пропусков. А учитывая последние законодательные инициативы, игру могли бы и вовсе запретить власти РФ.

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Похоже что "Дьявол" под номером "четыре" в этот раз обойдет Россию стороной. El Diablo в переводе с испанского обозначает именно Князя тьмы, поэтому разночтений тут быть не может. Ранее игроки из Белоруссии и России обратили внимание на отсутствие Diablo IV в списке игр, при запуске лаунчера Battle.net. Отсутствовали там так же Call of Duty: Modern Warfare II, Diablo Immortal и Overwatch 2 для новых игроков. А теперь и компания Blizzard Entertainment официально подтвердила, что новая RPG не будет доступна для покупки в учетных записях зарегистрированных на территории России и Белоруссии. Такое решение удивления не вызывает, ведь Blizzard официально не продает свои игры россиянам с начала 2022 года, в рамках антироссийских санкций. Существует и способ обхода данных ограничений - владелец зарубежного аккаунта может подарить Diablo IV российскому геймеру, но будет ли игра нормально функционировать пока неизвестно.

Утянуть релиз с торрентов тоже не получится, так как часть контента будет оперативно подгружаться с серверов Blizzard во время прохождения игры. А сам релиз новинки намечен на 6 июня 2023 года. На данный момент игра находится в очень сыром состоянии, основана она на старом движке Diablo 3, который не переваривает новые спецэффекты и объем локаций. Новое детище Blizzard преследуют многочисленные баги и ошибки в коде, есть проблемы даже с сетевым подключением. Скорее всего выход игры перенесут на неопределенный срок, или на рынке появится еще один проблемный продукт, надеюсь все помнят состояние Сyberpunk 2077 на момент выхода. К тому же, по предварительным данным, игра будет представлять собой бессовестную гриндилку с монетизацией, покупкой боевых пропусков, и прочего выкачивания денег из наивного геймера. Таким образом компания Близзард заранее ограждает российских и белорусских пользователей от своего продукта сомнительного качества.

Но даже если бы игра и появилась в продаже на территории России, ее могли бы незамедлительно запретить власти. Как известно, в Государственной думе РФ предлагают запрещать компьютерные игры пропагандирующие ЛГБТ, насилие и жестокость. А все это присутствует в Diablo IV в изрядных количествах. Есть и мужеподобные женщины-воительницы, маскулинности которых позавидует и иной мужчина атлет. Насилие и жестокость идет практически нон-стоп - кровища хлещет фонтанами, кишки разлетаются в разные стороны. Не будем забывать и об оккультизме, магии и прочей чертовщине, которая в современной России тоже может оказаться под запретом.

Недавно православное движение «Сорок сороков» обратилось к министру культуры РФ с предложением запретить книги и фильмы по вселенной «Гарри Поттера». Так как данная продукция пропагандирует сатанизм, колдовство, и оккультные науки. Что уж говорить о линейке игр "Диабло", где пентаграммы и сатанизм встречаются буквально на каждом шагу, да даже за одно название игру можно пожизненно забанить в России. Ибо это просто уму непостижимо - утром подросток отправляется в храм Божий на воскресную молитву, а уже вечером шляется по грязным подвалам сатанинского притона в забугорной игре. В бан может отправится и игра Doom, все по тем же причинам.

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Для тех же, кто осмелится распространять подобный контент, предусмотрены серьезные штрафы - до 400000 рублей для обычных граждан и до 5 миллионов для юрлиц. Пока что данные поправки не приняты, но судя по динамике - утверждение их Госдумой дело недалекого будущего. Возникает справедливый вопрос - а будут ли бороться российские чиновники с самими игроками, и будет ли для них предусмотрена уголовная или административная ответственность? Ведь способы незаконно установить греховную игру и прикоснутся с оккультным наукам все таки существуют.