Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
"Дьявол" благоразумно обойдет Россию и Белоруссию стороной, иначе ему может грозить запрет
Компания Blizzard Entertainment запретит официально продавать новинку Diablo IV на территории России и Белоруссии, как и многие другие свои проекты. Но как говорится - не очень то и хотелось, игра выходит сырая и забагованная, на устаревшем движке. В лучших традициях Diablo Immortal будет присутствовать гринд и монетизация, покупка боевых пропусков. А учитывая последние законодательные инициативы, игру могли бы и вовсе запретить власти РФ.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

реклама

Похоже что "Дьявол" под номером "четыре" в этот раз обойдет Россию стороной.  El Diablo в переводе с испанского обозначает именно Князя тьмы, поэтому разночтений тут быть не может. Ранее игроки из Белоруссии и России обратили внимание на отсутствие Diablo IV в списке игр, при запуске лаунчера Battle.net. Отсутствовали там так же  Call of Duty: Modern Warfare II, Diablo Immortal и Overwatch 2 для новых игроков. А теперь и компания Blizzard Entertainment официально подтвердила, что новая RPG не будет доступна для покупки в учетных записях зарегистрированных на территории России и Белоруссии. Такое решение удивления не вызывает, ведь Blizzard официально не продает свои игры россиянам с начала 2022 года, в рамках антироссийских санкций. Существует и способ обхода данных ограничений - владелец зарубежного аккаунта может подарить Diablo IV российскому геймеру, но будет ли игра нормально функционировать пока неизвестно.

Утянуть релиз с торрентов тоже не получится, так как часть контента будет оперативно подгружаться с серверов Blizzard во время прохождения игры. А сам релиз новинки намечен на 6 июня 2023 года. На данный момент игра находится в очень сыром состоянии, основана она на старом движке Diablo 3, который не переваривает новые спецэффекты и объем локаций. Новое детище Blizzard преследуют многочисленные баги и ошибки в коде, есть проблемы даже с сетевым подключением. Скорее всего выход игры перенесут на неопределенный срок, или на рынке появится еще один  проблемный продукт, надеюсь все помнят состояние Сyberpunk 2077 на момент выхода. К тому же, по предварительным данным, игра  будет представлять собой бессовестную гриндилку с монетизацией, покупкой боевых пропусков, и прочего выкачивания денег из наивного геймера. Таким образом компания Близзард заранее ограждает российских и белорусских пользователей от своего продукта сомнительного качества.

Но даже если бы игра и появилась в продаже на территории России, ее могли бы незамедлительно запретить власти. Как известно, в Государственной думе РФ предлагают запрещать компьютерные игры пропагандирующие ЛГБТ, насилие и жестокость. А все это присутствует в Diablo IV в изрядных количествах. Есть и мужеподобные женщины-воительницы, маскулинности которых позавидует и иной мужчина атлет. Насилие и жестокость идет практически нон-стоп - кровища хлещет фонтанами, кишки разлетаются в разные стороны. Не будем забывать и об оккультизме, магии и прочей чертовщине, которая в современной России тоже может оказаться под запретом.

Недавно православное движение «Сорок сороков» обратилось к министру культуры РФ с предложением запретить книги и фильмы по вселенной «Гарри Поттера». Так как данная продукция пропагандирует сатанизм, колдовство, и оккультные науки. Что уж говорить о линейке игр "Диабло", где пентаграммы и сатанизм встречаются буквально на каждом шагу, да даже за одно название игру можно пожизненно забанить в России. Ибо это просто уму непостижимо - утром подросток отправляется в храм Божий на воскресную молитву, а уже вечером шляется по грязным подвалам сатанинского притона в забугорной игре. В бан может отправится и игра Doom, все по тем же причинам.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Для тех же, кто осмелится распространять подобный контент, предусмотрены серьезные штрафы - до 400000 рублей для обычных граждан и до 5 миллионов для юрлиц. Пока что данные поправки не приняты, но судя по динамике - утверждение их Госдумой дело недалекого будущего. Возникает справедливый вопрос - а будут ли бороться российские чиновники с самими игроками, и будет ли для них предусмотрена уголовная или административная ответственность? Ведь способы незаконно установить греховную игру и прикоснутся с оккультным наукам все таки существуют.  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #госдума #blizzard entertainment #diablo 4 #лгбт #монетизация #дьявол #гринд #жестокость в компьютерных играх #сатанизм
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

DTF сообщает, что игра Diablo IV больше не доступна для покупки в России и Белоруссии
ЕС не смог согласовать 9 пакет санкций против РФ, но выделил Украине оружия на $2 млрд из Фонда мира
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
109
Скорость электросамокатов и подобных средств передвижения будет ограничена 25 км/ч
5
Почему российские компьютеры такие дорогие — за материнскую плату для Эльбрус-8С просят 254 000р
30
У майнеров появилась новая сверхприбыльная монета под названием NEXA
11
План оставить европейцев без газа и горячей воды провалился – сможет ли РФ вернуться на рынок ЕС
28
АвтоВАЗ анонсировал обновлённый ВАЗ-2102
20
MacBook Air с панелью OLED 13,3 дюйма выпустят в 2024 году
+
Автор канала Майнеры в носках нашёл более правдоподобную причину плавления разъёмов питания RTX 4090
16
Флагманы AMD продолжают дешеветь в магазинах РФ, но геймеры предпочитают видеокарты NVIDIA
17
Xiaomi назвала 11 смартфонов, которые получат новую прошивку MIUI 14 на Android 13 в январе 2023г
1
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс на митинге в Нью-Йорке потребовал освободить Джулиана Ассанжа
3
6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
74
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
18
Губернатор Иркутской области РФ предложил создать майнинг-зоны по примеру игорных
5
Фанатам The Witcher 3 придётся покупать новую видеокарту – изучаем первые тесты культовой игры
4
Postal 4 возглавила список худших игр 2022 года по версии Metacritic
3
Пентагон "дал зеленый свет" Киеву на удары по территории России - западные СМИ
37
В США ревнивый муж пытался отследить свою жену при помощи Apple AirTag - это стоило ему свободы
2
Akasa Gecko Cooler — необычная система охлаждения M.2 SSD может снизить температуру на 58%
15
AMD Radeon RX 7900 XTX оказалась дешевле, мощнее и выгоднее NVIDIA RTX 4080
294

Популярные статьи

ТОП-11 видеокарт для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
14
Лучшие комбинации процессора и материнской платы для игровых компьютеров в конце 2022 года
20
Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
68
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
25
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
11
Фантастические перекупы на Авито
16
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
54
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
158
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
28
"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
2

Сейчас обсуждают

Infinity78
09:49
ну как бы и на 12 гигов можно за 30 купить новую с гарантией в магазине. Зачем брать неизвестно что за примерно столько же?
Фантастические перекупы на Авито
Spambomber_16
09:49
Там под зелотовской блевотой про арту вылез совсем недавно один такой, ака еда утренняя.
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
Дерсу Узала
09:49
А.сколько изменений в windows 11, если сравнить с windows 10? А с Windos 7? Ужжос!
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
Мать шешенбека
09:49
писал в РКН, они написали что передали дело в МВД, теперь жду что МВД отпишет. надеюсь эти писаки образумятся
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
ахахаxа
09:49
хохлы продают это оружие на чёрном рынке
США поставят Украине ПВО Patriot
Мать шешенбека
09:48
хохлухи еще наражают сифелизных свинок, нафига им пулеметы современные, Зеля ничего не обещал, но держит нос в муке.
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Rtxmonster
09:47
Твой явно горит, хотя есть г.. но не запретишь. Некоторым людям факты в лицо тычишь они всё равно на своём.
Автор канала Майнеры в носках нашёл более правдоподобную причину плавления разъёмов питания RTX 4090
FelsheR-БАН100536
09:47
там даже ты был - не пизди клоун!))
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
Мать шешенбека
09:47
Армия Зеленсокго перешла на пулеметы времен 45 года, "аналогов нет", потому что больше ничего не производится, все действия ведутся либо из коммуничтических запасов либо асашай подкидывает. спасайтесь...
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Дерсу Узала
09:46
Всё равно его не брошу, потому что он хороший!
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем