Ну что же сограждане, похоже в новом 2023 году придется затянуть пояса еще на одну дырочку. Ожидается весьма приличный рост цен на топливо. И даже если вы не автовладелец, то тоже хорошо его прочувствуете в возросших ценах на продукты и потребительские товары. А виноваты во всем новые налоги и акцизы, которые будут введены в добывающей отрасли в следующем году. Однако винить правительство в этом не стоит, ведь это вынужденная мера, в ответ на сокращение поставок углеводородов в старушку Европу.

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К сожалению грядущий 2023 год может оказаться совсем не простым для рядовых россиян. Так уже были проиндексированы расценки на услуги ЖКХ в сторону увеличения, рост составит в среднем 9%. В этом году повышенные тарифы ЖКХ начнут действовать уже в декабре, а не с лета 2023 года. Обычно индексацию проводили под конец текущего года, но новые тарифы начинали действовать только летом следующего, тем самым давая гражданам время подготовится к ним морально. В этом году чиновники решили не миндальничать с гражданами РФ, и вводят повышение тарифов сразу после утверждения. Ожидается и рост цен на топливо, причем он может составить сразу 30%.

Скажется сочетание нескольких факторов. В течении 2022 года цены на топливо практически не росли, прилично отставая при этом от реальной инфляции, которая составляет без малого 10% годовых. Но помимо инфляции, в 2023 году будут введены новые налоги и акцизы в добывающей отрасли, которые напрямую отразятся на ценах готовой продукции. Так налог на добычу полезных ископаемых будет повышен сразу в 1,3 раза. То есть с каждой добытой тонны нефти в бюджет пойдет на 30% больше доходов, чем это было раньше. Помимо этого с начала 2023 года на 4% увеличится акциз на моторное топливо. Акциз на бензин вырастет — с 13793 руб до 14345 руб за одну тонну, а для дизтоплива — с 9556 руб до 9938 руб за тонну. Разумеется нефтяники переложат эту нагрузку на АЗС, а заправочные станции по цепочке на автовладельцев.

Так стоимость распространенного бензина АИ-95 может вырасти в следующем году до 65 - 70 рублей за литр. Но если частные автовладельцы могут просто оставить своего "железного коня" на парковке, а на работу отправиться на общественном транспорте, то владельцы транспортных компаний лишены этой роскоши. Соответственно вырастут расценки на грузоперевозки, а это отразится на стоимости продуктов и бытовых товаров на прилавках магазинов. Делается это не от хорошей жизни, налоги и акцизы вводятся нефтяникам и газовикам с целью восполнения потерь от снижения поставок углеводородов в Европу. Напомним, что Европа существенно сократила импорт нефти и газа из РФ, и даже назначила предельные цены на российское сырье, придумав для этого некий "ценовой потолок". А поставки голубого топлива через "Северные потоки" и вовсе невозможны, так как они были серьезно повреждены в результате террористического акта.

Однако, нужно отметить, что рост цен на топливо в России никогда не коррелировал со стоимостью нефти на биржах. В народе даже родилась поговорка - "Нефть дешевеет - бензин дорожает, нефть дорожает - бензин дорожает, нефть ничего не делает - бензин всё равно дорожает". И родилась она не на пустом месте, ведь в стоимости бензина 70% составляют различные налоги и акцизы. А именно - 30% налоги на добычу полезных ископаемых, 21% составляют акцизы, и еще 20% это НДС. Вот и получается, что колебания стоимости самого сырья оказывают на стоимость бензина очень незначительное влияние. Обвинять АЗС в росте цен на бензин, как делают многие автолюбители, как минимум не справедливо, ведь в наши баки они заливают в основном одни налоги и акцизы.

Доля прибыли сетевой АЗС с каждого проданного литра бензина составляет жалкие 6,5%, вот и считайте - это сущие копейки. Многие АЗС вынуждены разбавлять горючее различными присадками, а-ля "ослиная моча", чтобы хоть немного поднять норму прибыли и остаться на плаву. Разумеется все эти присадки негативно влияют на ресурс двигателя автомобиля, и его мощность, да и содержание вредных веществ в выхлопе возрастает. В любом случае ваш семейный бюджет похудеет в следующем году на более значительные суммы. Однако чиновники и правительство приравнивают автовладельцев к состоятельным гражданам, способным потянуть более значительную фискальную нагрузку. А посему в планах стоит увеличение дорожных штрафов, подорожание полиса ОСАГО и транспортного налога.

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