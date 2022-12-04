Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
Ну что же сограждане, похоже в новом 2023 году придется затянуть пояса еще на одну дырочку. Ожидается весьма приличный рост цен на топливо. И даже если вы не автовладелец, то тоже хорошо его прочувствуете в возросших ценах на продукты и потребительские товары. А виноваты во всем новые налоги и акцизы, которые будут введены в добывающей отрасли в следующем году. Однако винить правительство в этом не стоит, ведь это вынужденная мера, в ответ на сокращение поставок углеводородов в старушку Европу.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

реклама

К сожалению грядущий 2023 год может оказаться совсем не простым для рядовых россиян. Так уже были проиндексированы расценки на услуги ЖКХ в сторону увеличения, рост составит в среднем 9%. В этом году повышенные тарифы ЖКХ начнут действовать уже в декабре, а не с лета 2023 года. Обычно индексацию проводили под конец текущего года, но новые тарифы начинали действовать только летом следующего, тем самым давая гражданам время подготовится к ним морально. В этом году чиновники решили не миндальничать с гражданами РФ, и вводят повышение тарифов сразу после утверждения. Ожидается и рост цен на топливо, причем он может составить сразу 30%.

Скажется сочетание нескольких факторов. В течении 2022 года цены на топливо практически не росли, прилично отставая при этом от реальной инфляции, которая составляет без малого 10% годовых. Но помимо инфляции, в 2023 году будут введены новые налоги и акцизы в добывающей отрасли, которые напрямую отразятся на ценах готовой продукции. Так налог на добычу полезных ископаемых будет повышен сразу в 1,3 раза. То есть с каждой добытой тонны нефти в бюджет пойдет на 30% больше доходов, чем это было раньше. Помимо этого с начала 2023 года на 4% увеличится акциз на моторное топливо. Акциз на бензин вырастет — с 13793 руб до 14345 руб за одну тонну, а для дизтоплива — с 9556 руб до 9938 руб за тонну. Разумеется нефтяники переложат эту нагрузку на АЗС, а заправочные станции по цепочке на автовладельцев.

Так стоимость распространенного бензина АИ-95 может вырасти в следующем году до 65 - 70 рублей за литр. Но если частные автовладельцы могут просто оставить своего "железного коня" на парковке, а на работу отправиться на общественном транспорте, то владельцы транспортных компаний лишены этой роскоши. Соответственно вырастут расценки на грузоперевозки, а это отразится на стоимости продуктов и бытовых товаров на прилавках магазинов. Делается это не от хорошей жизни, налоги и акцизы вводятся нефтяникам и газовикам с целью восполнения потерь от снижения поставок углеводородов в Европу. Напомним, что Европа существенно сократила импорт нефти и газа из РФ, и даже назначила предельные цены на российское сырье, придумав для этого некий "ценовой потолок". А поставки голубого топлива через "Северные потоки" и вовсе невозможны, так как они были серьезно повреждены в результате террористического акта.

Однако, нужно отметить, что рост цен на топливо в России никогда не коррелировал со стоимостью нефти на биржах. В народе даже  родилась поговорка - "Нефть дешевеет - бензин дорожает, нефть дорожает - бензин дорожает, нефть ничего не делает - бензин всё равно дорожает". И родилась она не на пустом месте, ведь в стоимости бензина 70% составляют различные налоги и акцизы. А именно - 30% налоги на добычу полезных ископаемых, 21% составляют акцизы, и еще 20% это НДС. Вот и получается, что колебания стоимости самого сырья оказывают на стоимость бензина очень незначительное влияние. Обвинять АЗС в росте цен на бензин, как делают многие автолюбители, как минимум не справедливо, ведь в наши баки они заливают в основном одни налоги и акцизы.

Доля прибыли сетевой АЗС с каждого проданного литра бензина составляет жалкие 6,5%, вот и считайте - это сущие копейки. Многие АЗС вынуждены разбавлять горючее различными присадками, а-ля "ослиная моча", чтобы хоть немного поднять норму прибыли и остаться на плаву. Разумеется все эти присадки негативно влияют на ресурс двигателя автомобиля, и его мощность, да и содержание вредных веществ в выхлопе возрастает. В любом случае ваш семейный бюджет похудеет в следующем году на более значительные суммы. Однако чиновники и правительство приравнивают автовладельцев к состоятельным гражданам, способным потянуть более значительную фискальную нагрузку. А посему в планах стоит увеличение дорожных штрафов, подорожание полиса ОСАГО и транспортного налога.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #евросоюз #северный поток #налоги #подорожание #бензин #азс #автовладельцы #акцизы #добывающая отрасль
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

В Швейцарии зимой запретят эксплуатацию электромобилей, Германии приготовиться
Каждый второй торговый молл в РФ не доживет до весны
Объем производства оптоволокна в России снизился на 30-60% по сравнению с уровнем 2021 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему 23-й истребительный авиаполк первым получил новейшие Су-57
9
Новая видеопамять GDDR6W - впечатляющая скорость и объем, но возможны и серьезные проблемы
9
Airbus откажется от титана из России, удорожание производства оплатят конечные покупатели самолетов
2
Магазины РФ начали скидывать цены на флагманы NVIDIA – почему с покупкой пока стоит повременить
7
LastPass снова подвергся взлому, и на этот раз украдены данные о клиентах
+
Астрономы обнаружили Черную дыру, поглощающую звезду на другом конце Вселенной
5
Новая партия современных истребителей Су-35С передана ВКС России
18
NVIDIA GeForce GTX 1650 становится новым лидером рейтинга видеокарт пользователей Steam
9
В войска поступили новые танки Т-72 модификации Б3М
3
Xiaomi выходит на рынок мини-ПК
+
Эталонные карты Sapphire Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT появились на Amazon
3
Кто сегодня покупает жёсткие диски, кому нужен SSD за 20 000р, и как выбрать золотую середину
4
Страны ЕС и G7 согласовали «потолок» цен на российскую нефть
8
Tesla Cybertruck получил свою необычную форму из соображений технологичности конструкции
1
Как перекупщики загнали себя в ловушку, и почему GeForce RTX 4080 никто не хочет покупать
28
Компания Bethesda обратилась за помощью к Илону Маску в рамках разработки будущего Starfield
1
Представленный бомбардировщик B-21 Raider станет основой авиации США будущего
2
Intel предложит сотрудникам предприятия в Ирландии отдохнуть три месяца за свой счёт
9
Intel считает возможным снизить затраты на строительство предприятий в США до азиатского уровня
+
AMD может выпустить три процессора Ryzen 7000X3D включая 16- и 12-ядерные модели со 192 МБ L3
19

Популярные статьи

О секретном вооружении России, назначение которого скрывается
112
SCMP: Китай скопировал российский самолет и построил свой самый совершенный истребитель
101
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
93
Какие ракеты США могут поставить на Украину, но "никогда" не поставят
13
История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло
57
Украина нашла способ закрыть небо для боевой авиации России – на что способен ЗРК NASAMS
133
Почему первоначальный план СВО провалился, и кто платит за удары РФ по энергетике Украины
91
История ордена ассасинов, от основания до консервации после разгрома и возрождения в наши дни
7
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
13
Как смартфоны незаметно и постепенно могут травмировать нас - и в этой статье не про излучение
8

Сейчас обсуждают

Bernigan
02:59
Причём тут похожа или нет, что ты блин несёшь? Там чип 3060, повторяю я, полноценный чип 3060, а память уже другое дело, из за памяти чип в другой не превратится
GeForce RTX 3060 8 ГБ на 35% медленнее оригинальной карты RTX 3060 с 12 ГБ памяти
ахахаxа
02:59
снижалась цена дурик весною рублей на 5 по всей стране
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
Bernigan
02:57
АМД лошня тут орала что эта хня будет стоить 1000$, и всячески уделает Нвидиа, им так АМуда сказала, а тут оказывается хлам впаривают по той же цене, или даже дороже
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
Сергей Сидоренко
02:56
Зато на диз-топливо поднялись. У нас в Хабаровском крае бензин ~50р, а диз-топливо уже ~76р.
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
ахахаxа
02:53
ну про жкх если написано автором в статье,про плановое повышение каждый год
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
ахахаxа
02:51
весной 2022г как только началась СВО,так снизились цены на бензин в России.Статистика 2021г тут никакой роли вообще неиграет
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
abdulla
02:42
в среднем будет больше чем 9%. Скорее 12-13% набежит. Нормальный результат с учётом того, что зен4 смог только нагнать 12ое поколение.
Core i5-13500 превосходит Core i5-12500 более чем на 50 процентов
Abril Maya
02:41
Цены на всё будут подныматься всегда.
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
Danil Shtern
02:33
как разница в сто долларов между хт и хтх превратилась в 400? ценв это всегда спрос/предложение, не будет спроса ( а кому она нужна за 1600? ) цена упадет
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
industria
02:32
101 это космос, заявлять что космос твой - это очень сильно.
Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем