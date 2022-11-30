Не долго шедевральная картина талантливого советского кинорежиссера оставалась незапятнанной. Дотянулись ушлые кинодельцы и до нее, можно не сомневаться - поглумятся и опошлят, что называется на "все деньги". Да еще преподнесут сей "шедевр" сортирного юмора, как величайший подарок зрителям на Новый Год!

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Мировой кинематограф давно грешит отсутствием свежих идей - талантливых сценаристов днем с огнем не сыскать, а большие экраны заполонили многочисленные ремейки и перезапуски популярных в прошлом кинолент. Российский кинобизнес старается в этом плане не отставать от западного, выдавая "на гора" новые версии шедевров советского кино. И за что бы не брались отечественные умельцы, все у них выходит, как выразилась бы современная молодежь - кринжово. Режиссеры давно присматривались, и облизывались, на один из главных хитов новогодней ночи - фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

Шедевр советского кинопроизводсва вышел в далеком 1975 году, и представлял собой двухсерийный телефильм для семейного просмотра. А впервые он был показан 1-го января 1976 года по первой программе Центрального телевидения. По примерным подсчетам, аудитория первого показа составляла около 100 миллионов зрителей, Голливуду о таком охвате остается только мечтать. А уже 7-го февраля фильм был показан повторно, по многочисленным заявкам телезрителей. Семейная комедия Эльдара Рязанова по праву заслужила любовь и признание советских граждан, а ее показ в новогоднюю ночь превратился в добрую традицию. И вот теперь, значит, волосатые ручки кинопродюсеров дотянулись и до самого лакомого кусочка.

Ремейк будет собой представлять пародию на оригинальную картину, с плоскими шуточками, похабщиной, и прочими "радостями бытья". Съемки ведет телеканал ТНТ, а называться проект будет - "СамоИрония судьбы». Каст актеров тоже не подкачал - широко представлены отечественные звезды эстрады, комики, а так же выпускники шоу "Дом 2". Так Ипполита сыграет король российской эстрады Филипп Киркоров, будут ли перья и прочий эпатаж пока неизвестно, но судя по фотографиям со съемочной площадки - под душем постоять придется. Роль Гали, невесты главного героя, досталась Ольге Бузовой, насколько несуразно она будет в ней выглядеть словами не описать.

Как по мне, так Бузовой играть только продавщицу в магазине "Пятерочка", не более того. Главного героя - Женю Лукашина, исполнит талантливый российский комик Тимур Батрутдинов, без шуточек "ниже пояса" разумеется дело не обойдется. Помимо «Иронии судьбы" катком пройдутся и по "Карнавальной ночи" - певица (ртом) Клава Кока исполнит песню «Пять минут» Людмилы Гурченко. Под адский замес-попурри пойдет и «Иван Васильевич меняет профессию», комики Павел Воля, Азамат Мусагалиев и Гарик Мартиросян, вдоволь поглумятся над советским шедевром Гайдая. Зачем-то приплетут даже эпизоды из азиатской «Игры в кальмара».

В общем зрителям на новогоднюю ночь готовят лютый "рвотный порошок" от канала ТНТ - салат Оливье, обильно запитый шампанским, может попросится и наружу. А между тем в соцсетях уже поднимается буря негодования - "Зачем опошлять такую выдающуюся картину?", "Вы оскорбляете великий фильм своей клоунадой!". И это еще самые приличные выражения, что можно услышать от пользователей. А вот что думает по поводу нового фильма вдова Эльдара Рязанова - «Ну что тут сделаешь? Ни видеть, ни слышать их не хочу! Много чести еще на это реагировать. Это все — глупость несусветная!». А покажут новую российскую комедию в ночь с 31 декабря на 1 января, на всех голубых экранах страны, по каналу ТНТ. Уж не вместо ли оригинального фильма?!

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