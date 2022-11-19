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В Москве хотят отказаться от празднования Нового Года, а сэкономленные средства пустят на нужды СВО
Уходящий 2022 год был непростым, а следующий 2023 будет по ощущениям не легче. По понятным причинам у народа нет праздничного настроения, а раз нет настроения то не нужно и праздновать. В Москве хотят отменить празднование Нового Года, однако столицу украсят как и прежде, а все сэкономленные средства пустят на нужды СВО.
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Подходящий к концу 2022 год принес гражданам России не мало горестей и разочарований. Это и пандемия, унесшая множество человеческих жизней, и непростая экономическая ситуация в стране, а особенно вынужденно проходящая военная операция на Украине. Новогоднее настроение как-то совершенно не ощущается, нет предвкушения предстоящего праздника, да и грешно что-то праздновать, когда на Украине гибнут люди. Вот и столичные власти это прекрасно понимают и предлагают отказаться от зимних праздников, а все сэкономленные средства пустить на нужны специальной операции. К данной акции могут присоединится и обычные граждане - можно не тратить деньги на елку и игрушки, не покупать подарки и дорогие угощения к столу, а пустить все эти средства на нужды фронта.

На сайте  «Активный гражданин» (https://ag.mos.ru/) был проведен опрос среди москвичей - в каком формате проводить празднование Нового Года в столице. Участникам опроса было предложено на выбор три варианта:  проводить празднование как обычно, украсить город но не праздновать, и не украшать и не отмечать. За первый вариант проголосовало всего 29% граждан,что говорит и нежелании москвичей отмечать праздник "как ни в чем не бывало". Второй вариант выбрало большинство опрошенных - 52%, при котором город празднично украсят, но не будут проводить концерты и праздничные фейерверки, то есть фактически отмечаться праздник не будет. Отменят так же и народные гулянья. Вопрос о "Голубом Огоньке" на центральном телевидении пока остается открытым, возможно в новогоднюю ночь он сменит свой формат. Третий вариант выбрало всего лишь 19% опрошенных, ну не хотят москвичи оставаться без малейшей частички светлого праздника. В голосовании приняло участие почти 300000 человек, а результаты подвел мер Москвы Сергей Собянин.

«Встречу Нового, 2023 года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома» - заявил Сергей Семёнович. Однако детей лишать праздника не будут, их как и прежде ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. На традиционную «Елку мэра» пригласят детей мобилизованных граждан, а также детей эвакуированных из Херсонской области. Главы некоторых других регионов, тоже хотят отменить новогодние праздники, в частности за отмену высказались чиновники  в Псковской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Амурской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Саратовской областях. Так же было бы неплохо сократить количество выходных дней. Достаточно сделать 31 декабря и 1 января нерабочими, этого вполне хватит. Ибо чем длиннее праздники, тем дольше будет продолжатся новогоднее обжорство и распитие алкогольных напитков, что приведет к резкому росту различных правонарушений.  

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#россия #сво #украина #новый год #сергей собянин #активный гражданин #голубой огонек #мер москвы #народные гуляния #новогодние праздники
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