Вот и сеть ресторанов быстрого питания KFC покидает Россию. Но переживать не стоит, российский потребитель не останется без жаренной курочки - франшиза была продана в надежные руки и воскреснет под новым логотипом Ростикса.

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Полковник Сандерс долго держался, но все же тоже решил покинуть холодную Россию. Владелец сети KFC - Yum! Brands решил свернуть свою деятельность в РФ и продать франшизу, и это несмотря на падение продаж в третьем квартале 2022 года. Аббревиатура KFC обозначает - Kentucky Fried Chicken, Жаренная курочка из Кентукки. Данная сеть фастфуда специализируется на блюдах из курицы, о чем намекает и само название, и имеет множество филиалов по всему миру. По годовому торговому обороту занимает лидирующие позиции и уступает лишь компании McDonald’s. KFC была основана в Соединенных Штатах Америки во времена великой депрессии, полковником и предпринимателем в одном лице - Харландом Сандерсом. Сеть ресторанов достаточно быстро получила популярность у изголодавшихся янки, ведь блюда из курицы стоят дешевле говядины, но при этом не уступают в питательной ценности. А на логотип компании нескромный господин Сандерс нанес свой собственный лик.

Так же корпорации Yum! Brands принадлежит сеть пиццерий Pizza Hut, и она уже была продана летом текущего года российским предпринимателям, и теперь работает под вывеской "Пицца H". Куриный дядюшка Сем идет по пути Макдоналдс - сеть ресторанов быстрого питания будет продана местному российскому партнеру. Всего в нашей стране работают около 1000 точек данного фастфуда, 70 из них принадлежат непосредственно американской компании, а остальные 930 управляются партнерами по франчайзинговой схеме. И эти 70 ресторанов были приобретены компанией «Смарт сервис ЛТД» из Ижевска, которая уже управляет 41 рестораном по франшизе. Была приобретена и основная лицензия на все франчайзинговые точки. По предварительным данным сумма сделки составляет 1,3 миллиарда рублей. Разумеется новая сеть должна будет сменить свое название, и в отличие от Макдоналдса изобретать что-то новое и непонятное не стали, а просто провели обратный ребрендинг.

Вы не поверите, но теперь KFC будет называться - Rostic's, как в старые добрые времена. Ведь когда-то давно именно Ростикс был приобретен Yum! Brands и переименован в KFC. Наверное многие из вас помнят веселый логотип Ростикса, с петухом в поварском колпаке, держащем нож и вилку на изготовку, неоднозначно намекавшим на куриный каннибализм. А уж сколько было сломано зубов об окаменевший картофель фри данного фастфуда и словами не передать. Будут ли в меню новой сети булочки с плесенью и посиневшая курочка в кляре, пока не сообщается. Логотип тоже будет изменен, бородатого мужичка в очках уберут, а ему на смену придет основное блюдо ресторанов - то есть курочка. Кстати, курочка тоже вышла неоднозначной, как будто у нее внутри завелся огромный солитер, что совершенно не добавляет аппетита. Соответствующие заявки на новый-старый бренд и логотип компании уже были поданы в Роспатент. Сделка должна быть полностью закрыта до конца 2022 года, именно тогда и произойдет смена вывески. В отличие от жадного клоуна из Макдака, седовласый полковник оставляет все рецепты в распоряжение новой сети, так что меню существенно не изменится.

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