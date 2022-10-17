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Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
Произошел очередной террористический акт против Российской Федерации. На этот раз расстреляли добровольцев, проходящих подготовку к специальной военной операции. 11 человек были убиты, и 15 получили ранения. Однако терроризм не остается безнаказанным, Россия наносит удары по энергетическому сектору агрессора, лишая его тепла и света.
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В последнее время участились случаи террористических актов против Российской Федерации. 8 октября был взорван Крымский мост, в результате чего обрушились два пролета шоссейного полотна, пострадал и железнодорожный участок. Ранее, неизвестные террористы взорвали подводные участки газопровода "Северный поток" 1 и 2. Наиболее сильно страдает Белгородская и Курская области Российской Федерации. В Белгород периодически прилетают ракеты и даже авиация с украинской территории, страдает гражданское население, уничтожаются склады с боеприпасами и нефтебазы. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщает, что 13 октября в результате ракетного обстрела города, пострадали верхние этажи многоэтажки по адресу - ул. Губкина д42. Припаркованные рядом автомобили были повреждены осколками.

Повреждения нанесла уже сбитая ракета, так как российская ПВО работает достаточно хорошо, и сбивает почти все прилетающие со стороны незалежной объекты. Еще на 15 улицах города найдены осколки и фрагменты украинских ракет. Губернатор Гладков рекомендует держаться подальше от окон, во время хлопков, чтобы не пострадать от осколков стекла. Есть смысл заклеивать окна скотчем, крест накрест, как это было во время второй мировой войны. Вот так вот украинская сторона обстреливает по сути беззащитных гражданских жителей, что иначе как терроризмом и не назовешь. А вчера, 15 сентября, на военном полигоне в Белгородской области двое террористов хладнокровно открыли стрельбу по военнослужащим. Под огонь негодяев попали добровольцы, изъявившие желание участвовать в специальной военной операции. С добровольцами проводились занятия по огневой подготовке.

В результате инцидента 11 человек погибли и еще 15 получили ранения. На данный момент раненные доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Среди пострадавших в основном добровольцы из Брянска. Нападавшие были уничтожены ответным огнем. Террористы были выходцами из СНГ, какой именно страны Минобороны РФ не сообщает. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, к которому впоследствии присоединится еще статья 205 - террористический акт. Расследует преступление военное управление СКР по Западному военному округу. Блакитные террористические акты не остаются безнаказанными. Начиная с 10-го октября, планомерно наносятся удары высокоточным оружием по военным объектам и инфраструктуре на территории Украины, в том числе по Киеву и другим крупным городам.

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В частности была повреждена Киевская ТЭЦ, в результате в городе наблюдались скачки напряжения, а жителей призвали к экономии электроэнергии. Повреждены так же Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭЦ и Павлоградская ТЭЦ-3. Мирные граждане практически не страдают от ракетных ударов, все оружие высокоточное и действует крайне избирательно. Атомная энергетика тоже не придет на помощь - Запорожская АЭС остановлена. А на Каховской ГЭС поврежден гидроагрегат. При таком раскладе жители незалежной останутся не только без электричества, но и тепла в предстоящую зиму. А значит можно ожидать новую волну эмиграции в "нерезиновый" Евросоюз. Но и там  не особо-то и тепло, обо от российского газа европейцы решили отказаться. Вряд ли Олаф Шольц и Эммануэль Макрон позитивно воспримут эту новость. Мобильная связь и интернет так же работают с перебоями. Украина постепенно погружается во тьму. 

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#россия #сво #украина #евросоюз #северный поток #эмиграция #антон иванов #белгород #террористический акт #удар по тэц
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