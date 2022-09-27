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Российские SSD накопители появились в широкой продаже, цены на них вызывают недоумение
Вот и появились в продаже SSD диски отечественного производства. Ценники на них зашкаливают, а потребительские качества не превосходят продукцию конкурентов. И если для госзакупок данная ценовая политика оправдана, то для обычного потребителя она ничем не мотивированна. Ну не будут розничные покупатели приобретать эти накопители, только из-за красивой надписи - "Сделано в России".
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Российская электронная промышленность не стоит на месте. Уже продолжительное время активно разрабатываются и выпускаются отечественные процессоры «Байкал» и «Эльбрус»  и системные платы к ним. Развитие микроэлектроники особенно важно в нашей стране, в виду непрекращающегося санкционного давления со стороны коллективного Запада. Нам необходимо иметь свои собственные комплектующие и устройства, как для розничной продажи, так и для использования в госсекторе, а особенно в военной промышленности. Импортные изделия поставляются с перебоями, к тому же могут содержать как аппаратные, так и программные закладки, для осуществления несанкционированного сбора данных. Некоторые российские компании, заказывают производство своей продукции в Китайской Народной Республике, и клеят по сути только свои этикетки. К примеру SSD под торговой маркой Smartbuy полностью производятся в Китае торговой фирмой "Топ Медиа".

 Однако, относительно недавно, на российских мощностях стали выпускать и SSD накопители. Пионером в производстве отечественных флэш-драйвов является компания GS Nanotech, которая начала массовое производство SSD в 2018 году. Nand память закупается предприятием у производителя Micron, в виде кремниевых пластин. Кстати, существует еще и российский АО «Микрон», который тоже занимается производством микросхем, и который недавно попал под очередные санкции от США. Нарезка кристаллов и копусировка чипов памяти производится силами уже самой GS Nanotech. По понятным причинам, производство "кремния" на актуальном техпроцессе пока в России невозможно и это дело ближайшего будущего. Но даже такую локализацию производства, можно считать существенным прорывом. Контроллеры для накопителей тоже заказываются на стороне, у таких лидеров отрасли, как Phison и Silicon Motion. Схемотехника и печатные платы разрабатываются силами российской компании, а так же биос устройств.

На ближайшее время намечена разработка собственного контроллера и выпуск на его основе новых продуктов. Недавно появилась и еще одна компания с похожим циклом производства SSD накопителей - Телеком и Микроэлектроник Индастриз (ТМИ). Вызывает недоумение, какие странные названия придумывают себе российские производители. Как будто в русском языке совсем нет красивых и лаконичных слов. Зато названия моделей выпускаемой продукции, звучат в лучших традициях советской промышленности. Например SSD накопитель на 256Mb, имеет обозначение - ЦРМП.467512.001. Оно и понятно, ведь продукция ТМИ находится в реестре Минпромторга России и рекомендована к госзакупкам. На гарантийных талонах, опять же как в СССР, стоит знак ОТК, а на этикетке красуется гордая надпись - "Сделано в России". Видимо раньше все данные накопители уходили на госзакупки, ибо в рознице они не встречались. Но теперь их можно свободно приобрести, в частности они появились в продаже в магазине Ситилинк. Представлены модели на 2.5", и под разъем M2, правда под Sata интерфейс.

Энтузиаст, специализирующийся  на тестах различных моделей флеш-накопителей под ником Davilыч, провел тестирование накопителя ТМИ ЦРМП.467512.001 256ГБ, 2.5" SATA III. Поставляется данный SSD в простом пупырчатом пакетике, видимо на приличную упаковку у изготовителя ресурсов уже не нашлось. Наработка в TBW производителем не указывается, зато указан срок службы в 70000 часов, что составляет без малого около восьми лет. Гарантийный срок предоставляется в два года, и восемь лет послегарантийного обслуживания. Печать этикетки тоже на весьма низком уровне, но это не влияет на скоростные качества диска. Корпус выполнен из обычного пластика на защелках, вскрывается легко, гарантийные пломбы отсутствуют. А внутри перед нами предстает контроллер с маркировкой Аpacer, что очень странно. Аpacer самостоятельно контроллеры не производит и является производителем второго эшелона. Под личиной Аpacer оказался контроллер MAS0902, а память определилась как 96-ти слойная TLC от SanDisk. Датчик температуры отсутствует, накопитель всегда показывает 40 градусов.

Скорость записи падает после заполнения SLC кэша примерно в четыре раза, происходит это после заполнения трети диска. А на 60% скорость опускается до некомфортных 48Mb/s. В целом накопитель демонстрирует типичные показатели для SSD устройств на TLC памяти. Спасибо что не QLC, которую сейчас стали активно ставить в самые дешевые устройства. СrystalDiskMark так же демонстрирует типичные показатели, для устройств среднего и нижнего ценового диапазона, чтение данных - 556Mb/s, а запись - 468Mb/s. В игровом бенчмарке 3DMARK накопитель набирает 961 балл. В общем по потребительским качествам диск особо ничем не отличается от своих китайских собратьев. Однако прилично отличается от них по стоимости. Так за данный диск на 256Мб предлагают заплатить "госзакупочные" 6790 рублей, что в разы превышает ценники конкурентов. На сегодняшний день, за данную стоимость можно приобрести диск на 1Tb от именитого производителя. И на кого рассчитана данная продукция в розничной продаже совершенно непонятно. 

Материал по теме - Тестирование SSD ТМИ 256GB

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