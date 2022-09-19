Процессоры 12-го поколения Интел демонстрируют замечательную производительность. Вот только для них приходиться покупать новые материнские платы с сокетом LGA1700. И естественно, с новым сокетом появились и новые проблемы. Процессоры Intel Alder Lake перегреваются в этом сокете, из-за неравномерного прижима к системе охлаждения. А теперь еще оказалось, что они могут и вовсе перестать функционировать в LGA1700 по истечении некоторого времени.

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Компания Intel с процессорами текущего поколения перешла на новый сокет LGA1700. Пинов в сокете стало значительно больше, а сам процессор получил прямоугольную форму, чтобы уместить 1700 контактных площадок. В связи с изменением сокета, пользователям пришлось приобретать и новые материнские платы для процессоров Alder Lake. Помимо этого потребовали замены и системы охлаждения, так как расстояние между монтажными отверстиями на матплатах тоже изменилось. В общем для конечного пользователя, Alder Lake принесли некоторые неудобства. Единственным плюсом, является совместимость процессоров 12-го поколения Интел со старой памятью стандарта DDR4, которая на данный момент значительно просела в цене. Однако со временем выяснилось, что процессоры в новом сокете могут перегреваться, из-за неравномерного контакта хитспридера с подошвой кулера. Решалась данная проблема путем приобретения и установки специальной металлической рамки. Температуры изделия от Интел сразу приходили в норму, а отпечаток термопасты становился ровным и равномерным.

Недавно всплыла и более серьезная проблема - процессор с течением времени просто переставал функционировать в сокете LGA 1700, а материнская плата не стартовала. При ближайшем рассмотрении процессора, оказывалось что он почему-то вдруг изогнулся дугой, а вернее его текстолит. Нужно заметить, что текстолит у Alder Lake достаточно тонкий, и может деформироваться при воздействии на него оригинальной рамки сокета. Усилие прижима там весьма приличное, так как нужно обеспечить надежный контакт многочисленных пинов. Усугубляет ситуацию прямоугольная форма процессора, и то что усилие прикладывается только по краям CPU в районе его центра. Помогает установка под прижимную рамку кусочков пластика, то есть пользователя опять заставляют плясать с бубном. Либо, как радикальное решение, установка выше упомянутой рамки. Если у вас внезапно перестала запускаться система на LGA 1700, не спешите ее выкидывать в помойку, или нести по гарантии в магазин. Просто купите и установите чудесную рамку для сокета, исправьте просчеты инженеров компании Интел, при помощи напильника и доброго слова.

Устанавливается рамка очень просто - нужно открутить четыре винта по периметру и демонтировать оригинальную прижимную планку, затем необходимо на те же винты прикрутить нормальную рамку сокета. Возможно проблема имеет место быть только на определенных сокетах, может в продажу попала бракованная партия, давайте верить в лучшее. Возможно она никогда не коснется именно вас и все это единичные случаи. Только вот тонкий и податливый текстолит идет абсолютно на всех CPU под сокет LGA1700, а продолговатая форма процессора увеличивает плечо рычага, особенно если усилие передается всего в двух точках. Против физики же не попрешь, не правда ли господа инженеры? Ну, наверное, Ольховое Озеро вышло комом, но в Динозаврах все точно поправят, ведь так, ведь верно?! Приходится констатировать тот факт, что любители продукции "синего гиганта" опять выступают в роли бета-тестеров.

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