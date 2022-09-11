Алиэкспресс всегда славился большим ассортиментом товаров, низкими ценами, а так же большим количеством подделок. Теперь уже взялись подделывать SSD накопители, мошенники не брезгуют использовать названия своих же китайских брендов. Усугубляется ситуация тем, что площадка Алиэкспресс никак с этими проходимцами не борется, более того зачастую закрывает споры в пользу мошенников.

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Каких только чудес не встретишь на онлайн-площадке Aliexpress. Тут вам и процессоры-мутанты, и десктопные видеокарты на ноутбучных видеочипах, и материнские платы собранные из бывших в употреблении запчастей. Но если с подобными комплектующими все примерно понятно, то вот с носителями информации вообще темный лес. Ранее китайские продавцы любили продавать поддельные флешки с объемом не соответствующим действительности. Реальный объем подобной флешки был в десятки раз меньше заявленного. В системе показываются фейковые гигабайты, а информация записывается на носитель по кругу.

Привет от китайских друзей!

Теперь дело дошло и до SSD дисков. На Алиэкспресс в продаже появились поддельные SSD Xiaomi 1ТБ. Разумеется к фирме Xiaomi они не имеют никакого отношения. На выбор предлагаются накопители в трех цветах - Blue, Green и Red. Само оформление подделок похоже на подобные накопители от Western Digital. Покупателя заманивают очень привлекательной ценой, за SSD емкостью 1Tb просят около двух тысяч рублей. Разумеется, опять китайцы обманывают на объем, вместо заявленного терабайта на диске в лучшем случае 128 гигабайт. А прошит диск таким образом, что показывает в системе терабайт. Почему-то компания Xiaomi никак не реагирует на поддельный товар, хотя подобные фейки серьезно подрывают репутацию фирмы.

Подделки на любой вкус и цвет

И Алиэкспресс не блокирует обманщиков, позволяя им и дальше проворачивать свои грязные делишки. Расчет мошенниками делается на то, что покупатель поставит на диск систему и станет его потихоньку заполнять, а к моменту когда раскроется обман, срок открытия диспута уже закончится. Кстати, по поводу споров и диспутов - на Алиэкпресс наметилась нездоровая тенденция закрывать споры в пользу явных мошенников. Не помогают видео распаковок, тестов, предъявления неопровержимых доказательств мошенничества. Такое впечатление, что площадка сменила свою политику по отношению к покупателям. Теперь Алиэкспресс всячески защищает китайских продавцов, даже если на площадке орудует явный мошенник.

Оригинальный SSD WD Green 1Tb

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И у меня есть такое подозрение, что это касается именно покупателей из России. Китайцы пользуется беззащитностью россиян, в суд на продавца или саму интернет-площадку подать невозможно, и покупать товары по привлекательным ценам теперь кроме как в Китае больше негде. В лучшем случае Алиэкспресс предложит отправить вещь обратно продавцу, однако стоимость отправки порой превышает цену самого товара. А посему, подозрительные товары на Алиэкспресс лучше теперь обходить стороной. Перед покупкой обязательно посмотреть отзывы покупателей на конкретный товар и на магазин в целом. Ознакомится с обзорами и тестированием интересующего девайса в интернете, если они конечно есть. Время сейчас неспокойное, нужно всегда быть начеку!