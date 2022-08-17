Россия планирует создать свою собственную орбитальную станцию, без участия в проекте недружественных стран. По аналогии с существовавшей в СССР станцией "Мир", только используя современные технологии. Проект станции и ее макет уже готовы, осталось найти деньги для реализации задуманного.

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Как известно, Россия выходит из проекта МКС после 2024 года. Оно и понятно, не так уж и приятно делить орбитальную станцию с представителями недружественных стран. То они обшивку в российском сегменте расковыряют, то очередь в санузел создадут, в общем одни проблемы с этими иностранцами. Решено было создать после 2024 года свою собственную космическую станцию, с блэкджеком и Дмитрием Рогозиным. А если серьезно, у России имеется богатый опыт по созданию подобных проектов. Еще во времена СССР была создана космическая станция "Мир", которая была единственной в мире и не имела зарубежных аналогов, без всяких преувеличений. Станция "Мир" успешно эксплуатировалась пятнадцать лет, без особых происшествий, а затем была благополучно затоплена в Тихом океане. И теперь Россия , используя богатый опыт, хочет создать новую станцию, применив последние достижения в науке и технике. А пока на форуме «Армия-2022» был представлен макет новой российской станции, которая предположительно будет называться "РОСС"

Макет разработала ракетно-космическая корпорация «Энергия», она входит в состав госкорпорации «Роскосмос». Вывод орбитальной станции на орбиту будет проходить в два этапа, первый этап начнет осуществляться уже в 2025 году и продлится до 2030 года. На макете можно увидеть, как будет выглядеть станция после второго этапа. На первом этапе создадут и выведут на орбиту четыре основных модуля, они образуют станцию общим объемом 228 кубометров, при массе в 55 тонн. Затем добавят производственный и целевой модули, а также специальную платформу для обслуживания космических аппаратов. Общая масса готовой станции составит 122 тонны, при объеме в 677 кубических метров. Обслуживающий персонал будет состоять из четырех человек, с необходимой ротацией специалистов. Станция сможет работать так же и автономно, собирая необходимые научные данные, сможет взаимодействовать с спутниками. Располагаться будет на высокоширотной орбите. Однако создание такой станции потребует серьезных финансовых вложений. В то время как лишних денег в казне особо нет, ведь совсем недавно из за санкций, на зарубежных счетах было заморожено без малого триста миллиардов долларов.

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