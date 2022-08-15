Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
Компания Tesla разрабатывает автопилот для своих автомобилей. Однако на дороге возникает множество ситуаций, которые могут поставить в тупик искусственный интеллект. Человеку нужно быть всегда настороже, чтобы перехватить управления у туповатого ИИ, в любой непонятной ситуации.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

реклама

Человечество давно мечтало, чтобы всю работу за него выполнял искусственный интеллект. Чтобы ИИ выращивал еду, готовил ее, производил автомобили и другую технику, водил эти самые автомобили. В общем выполнял за человека все, кроме поглощения пищи и получения удовольствий, с этим человечество и само прекрасно справляется. И если полный цикл производства товаров, только силами ИИ - это тема недалекого будущего, то вождение автомобиля без участия человека, становится доступным уже сегодня. Компания Тесла в своих электромобилях разрабатывает и постоянно совершенствует автопилот, управляемый бортовым компьютером.Однако искусственный интеллект еще далек от совершенства, так как работает буквально на скриптах. То есть в него заложены типовые ситуации, которые могут произойти на дороге и схемы их решения. И если дорожная ситуация не была предусмотрена программистами компании, искусственный мозг может начать глючить или вообще сойдет с ума.

 Например, увидев осла с тележкой, или лошадку, везущую хвороста воз, ИИ долго не может идентифицировать объект. То в преставлении компьютера это легковушка, то фура, то фура задом наперед, а то и бегущий за фурой человечек. А если на дороге встретится какая-нибудь другая животинка, например козел или баран, а то и целое их стадо, что будет делать Tesla в этом случае? Хорошо, если призовет на помощь хумана, с его человеческим фактором. Ранее уже были случаи, когда автомобиль перевозящий отключенные светофоры, воспринимался Теслой как автомобиль из которого эти светофоры вылетают. Или электромобиль Маска останавливался как вкопанный, перед изображением с красными кругами, воспринимая их как запрещающий сигнал светофора. В общем автопилот на Теслах еще далек от совершенства, и шоферу лучше покрепче держаться за баранку. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

     

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tesla #илон маск #электромобили #автопилот #искусственный интеллект #гужевой транспорт #дорожная ситуация #светофоры #скрипты
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Россияне не верят в успех отечественного электромобиля Lada e-Largus
Илон Маск рассказал о планах по чипированию человечества, марсианской базе и умных роботах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Один американец проложил 22 км оптоволокна для подключения к широкополосному интернету
59
Покупаем видеокарту для игры World of Tanks – 6 самых выгодных геймерских моделей под любой кошелёк
19
AMD скинула цены на новую линейку видеокарт – Radeon RX 6900 XT на Newegg стоит всего 43 500р
20
Легендарную Gothic сравнили с ещё не вышедшей Gothic Remake – внимание к деталям и ползуны
8
Корейская автомобильная промышленность сильно зависит от китайского сырья для производства электромобилей
2
Вытянет ли NVIDIA RTX 2060 игру Marvel's Spider-Man Remastered - тесты в 1080p / 1440p / 4K от TG
5
Почти 900 USD за Ryzen 9 7950X — предварительные цены процессоров Zen 4 замечены в Канаде
37
Помимо кроссовок и смартфонов Xiaomi решила выпустить робота-гуманоида
2
Xiaomi Pad Pro — 12,4-дюймовый планшет с процессором Snapdragon 870
6
Играем в легендарную Horizon Zero Dawn на ПК – выбираем оптимальную видеокарту для эксклюзива Sony
12
Учёные нашли очередное доказательство того, что Луна когда-то была частью Земли
5
NVIDIA придумала как избавиться от складских запасов флагманов GeForce RTX 30 и заработать денег
5
Марка G.Skill готовит набор памяти DDR5-6000, оптимизированный для платформы AMD Socket AM5
10
В сети появились первые достоверные цены процессоров AMD Ryzen 7000 – Ryzen 5 7600X 5.3 ГГц от $229
40
Геймерам всё-таки удалось установить рекорд «онлайна» в Half-Life: сегодня в игре в Steam присутствовали более 12 тысяч человек
6
5 самых выгодных игровых видеокарт NVIDIA по соотношению цены и количества fps в августе 2022г
6
Последняя информация о ценах Ryzen 7000 превосходит предпоследнюю
12
Население Земли превысит отметку в 8 млрд человек примерно 15 ноября 2022 года
100
Платы MSI MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI для Ryzen 7000 появились в европейских магазинах
38
Пользователи смогли откопать цены на видеокарты Intel Arc A770 и A750
4

Популярные статьи

Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
173
На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
112
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
121
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
52
10 самых популярных игр в Steam в августе 2022 года
3
3 способа конвертировать PDF в Word
11
Очень короткий обзор акустической системы Gembird SPK-100
90
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
54
Рейтинг самых масштабных утечек данных с 2004 по 2021 годы
2

Сейчас обсуждают

BarDuck
22:39
На фоне дешевеющих процессоров совсем не радостно видеть постоянно дорожающий WD 10ezex. Уже от 4200 до 6600. Жесть! В мае 2600 стоил
Смартфоны Tecno в России теперь превосходят Apple по объёму продаж
Tank
22:37
Вот и хорошо! С винды нужно валить как можно быстрее везде и всем если нужды позволяют.
Спрос на Astra Linux в российской системе образования взлетел на 514 %
ptlrkptt
22:36
позор
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
Павел Иванов
22:35
Нет, есть пригоженские боты и сектанты из секты "возьмём Киев за 3 дня". Лол.
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
hxfhd
22:31
А могли ведь и в задницу изнасиловать, и тогда она бы стала как Санса Старк - Королевой Севера!
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
IRanPast
22:30
Тупые тут только сектанты из секты свидетелей великого скоро, и даже не понимают насколько тупые
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
BarDuck
22:30
Что значит когда нет мозгов.
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
Павел Иванов
22:28
Зачем мне что-либо писать такой тупой вате как ты? )))
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
IRanPast
22:28
Да, сектант из секты свидетелей великого скоро ))))
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
IRanPast
22:26
Болезненное, ты ещё напиши, что Харьков основал казак Харько )))
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем