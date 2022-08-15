Компания Tesla разрабатывает автопилот для своих автомобилей. Однако на дороге возникает множество ситуаций, которые могут поставить в тупик искусственный интеллект. Человеку нужно быть всегда настороже, чтобы перехватить управления у туповатого ИИ, в любой непонятной ситуации.

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Человечество давно мечтало, чтобы всю работу за него выполнял искусственный интеллект. Чтобы ИИ выращивал еду, готовил ее, производил автомобили и другую технику, водил эти самые автомобили. В общем выполнял за человека все, кроме поглощения пищи и получения удовольствий, с этим человечество и само прекрасно справляется. И если полный цикл производства товаров, только силами ИИ - это тема недалекого будущего, то вождение автомобиля без участия человека, становится доступным уже сегодня. Компания Тесла в своих электромобилях разрабатывает и постоянно совершенствует автопилот, управляемый бортовым компьютером.Однако искусственный интеллект еще далек от совершенства, так как работает буквально на скриптах. То есть в него заложены типовые ситуации, которые могут произойти на дороге и схемы их решения. И если дорожная ситуация не была предусмотрена программистами компании, искусственный мозг может начать глючить или вообще сойдет с ума.

Например, увидев осла с тележкой, или лошадку, везущую хвороста воз, ИИ долго не может идентифицировать объект. То в преставлении компьютера это легковушка, то фура, то фура задом наперед, а то и бегущий за фурой человечек. А если на дороге встретится какая-нибудь другая животинка, например козел или баран, а то и целое их стадо, что будет делать Tesla в этом случае? Хорошо, если призовет на помощь хумана, с его человеческим фактором. Ранее уже были случаи, когда автомобиль перевозящий отключенные светофоры, воспринимался Теслой как автомобиль из которого эти светофоры вылетают. Или электромобиль Маска останавливался как вкопанный, перед изображением с красными кругами, воспринимая их как запрещающий сигнал светофора. В общем автопилот на Теслах еще далек от совершенства, и шоферу лучше покрепче держаться за баранку.

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