Крупнейший склад интернет-магазина Ozon сгорел дотла, вместе со всем товаром. К счастью из персонала почти никто не пострадал. У компании огромные убытки, на миллиарды рублей. Однако и склад и товар были застрахованы на внушительную сумму, а сама площадка продолжает работать в прежнем режиме.

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Начавшийся вчера пожар на складе интернет-магазина Ozon удалось потушить только сегодня (4-го августа) утром. Пожар был настолько масштабным, что МЧС пришлось подключать к тушению пожарный поезд и авиацию. И сегодня, глядя на пепелище, уже можно подвести некоторые итоги трагедии и сделать выводы. Всего от пожара пострадало 11 человек, двое были госпитализированы, остальным оказана помощь на месте. Более тысячи сотрудников компании оперативно эвакуировались и не пострадали. Пожарная сигнализация сработала, но персонал на нее не обратил внимания, затем очень быстро произошло задымление в помещении. Во время пожара произошло обрушение кровли и некоторых стен, получив доступ к кислороду огонь разгорелся еще сильней, пожарные не могли сбить пламя почти семнадцать часов.

Склад с товаром выгорел дотла, это хорошо видно на фотографиях. Огонь чуть не перекинулся на соседнее помещение, где хранились ГСМ, в случае их возгорания мог бы образоваться смог на прилегающей территории, с ощутимым ущербом для экологии. Сам склад сдали в эксплуатацию всего лишь в прошлом году, что то в нем еще доделывали и производились сварочные работы, на предмет пожарной безопасности он еще не проверялся. При строительстве на всем экономили (ну куда же у нас без этого) и использовали дешевые материалы, в частности применяли недорогие сэндвич-панели с пенополистироловым наполнителем, именно из за него и образовались клубы густого черного дыма.

Руководство Озона обещало компенсировать продавцам и покупателям понесенные убытки, однако на данный момент никому ничего не вернули. В случае с продавцами все вообще очень печально, вернут только стоимость утраченных товаров по закупочной цене, продавец должен будет предъявить документы на приобретенные товары. Если товары приобретались по серой схеме, а на Озоне таких товаров достаточно много, продавцу откажут в компенсации убытков. Пока еще не известно, но скорее всего выплата компенсаций может начаться только после следственных действий и выплаты самому Озону страховых сумм. Напомню, здание склада и товар в нем застрахованы на сумму в 17 миллиардов рублей, в страховых компаниях «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

Специалисты подсчитали предварительный ущерб от пожара, пока он не превышает сумму в 10 млрд рублей, но в будущем эта сумма значительно возрастет, когда учтут все потери. Однако есть вероятность, что страховщики откажут в выплатах, если следствие установит умышленный поджог и уничтожение имущества. В таком случае компанию Ozon может ожидать банкротство. На данный момент интернет-площадка продолжает свою работу и принимает заказы. При попытке заказать утраченный товар, покупателю выдается сообщение, что товар находится на сгоревшем складе (видимо уже в виде угольков). А продавцам рекомендуют отвозить свои товары на другие, еще целые склады , в частности в Тверь и Хоругвино МО. А вот акции интернет-площадки Озон сегодня демонстрируют отскок на Московской Бирже, после вчерашнего обвального падения, видимо инвесторы верят в то что еще не все потеряно.

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