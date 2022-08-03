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В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
Продолжит ли площадка свою работу в ближайшее время и как будет выплачиваться компенсация пострадавшим продавцам и покупателям?!
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Крупнейший склад интернет-магазина Ozon в Истре посетил красный петух. Пылает огромное здание площадью более 40-ка тысяч квадратных метров. Из склада успели эвакуировать персонал компании, более одной тысячи человек. Пожарные и МЧС уже прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Работают семь пожарных расчетов, а также три бригады медиков включая реанимацию. Пожару присвоен третий уровень сложности, для тушения пришлось использовать пожарную авиацию - два вертолета Ка-32. По доброй традиции рассматриваются две основные причины трагедии - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Через интернет-площадку Ozon продажу своих товаров осуществляют как крупные магазины, так и частные предприниматели со скромным объёмом продаж. Бизнес поставлен на широкую ногу, почти в каждом районе Москвы находится несколько точек выдачи товаров этой площадки. По словам сотрудников компании на складе сгорают миллионы тонн различных товаров, а предположительный ущерб составит несколько миллиардов рублей.

Эвакуация людей прошла успешно, пострадавших пока мало, чего нельзя сказать об эвакуации товара. Cгорит почти все имущество продавцов, так как на данный момент у склада обрушилась крыша. Не исключен и вариант сокрытия крупных хищений со склада, по средствам умышленного поджога оставшегося товара, в любом случае подмосковная прокуратура проведет соответствующую проверку. В ближайшее время возможны перебои в работе интернет-магазина, сотрудники проведут аудит сгоревшего товара и исключат его из продажи. Само помещение склада Озона застраховано в "АльфаСтраховании"  на сумму в шесть миллиардов рублей, а находящийся там товар на сумму в одиннадцать миллиардов в "Ингосстрахе". Ozon уже пообещал выплатить компенсацию продавцам, за утраченную продукцию, а покупателям вернуть предоплаченную за заказы сумму. Однако если прокуратура выявит и докажет умышленный характер пожара, страховые компании могут отказать в выплате денежной компенсации. Станет ли в этой ситуации Озон компенсировать убытки продавцам и покупателям, пока неизвестно. В истории уже были прецеденты, когда компании после сильнейших пожаров объявляли себя банкротами.  

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