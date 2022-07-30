Санкции наступают на Россию со всех сторон. Возможно скоро из за санкций отменят торги долларом и евро на бирже ММВБ. Останутся только валюты из дружественных стран.

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Санкции против Российской Федерации набирают обороты. В ближайшее время россиян могут лишить самого святого - курса доллара определяемого в результате торгов на МВББ. На Московской Бирже курс всегда определялся на основании реального соотношения спроса и предложения на доллары и евро. Именно поэтому рубль в последнее время постоянно укреплялся, валютная выручка от экспортеров прилично превышала любой спрос на валюту. Однако Запад готовит новые санкции по отношению к Национальному Клиринговому Центру и Мосбирже. В случае таких санкций торги валютой на МВББ станут невозможны. Дело в том, что средства клиентов в Национальном Клиринговом Центре физически находятся в иностранных банках, и будут заморожены в случае применения санкционных ограничений. А средств там без малого около 40-ка миллиардов долларов. Почему нельзя наладить "параллельные торги" свежеприбывшей валютой, пока непонятно. Возможно государство хочет контролировать курс рубля в ручном режиме, ведь на биржевой контроль уходит слишком много усилий и средств.

Как же теперь будут определять курс валюты, ведь импорт и экспорт товаров никуда не делся?! Банк России предлагает определять курс рубля, учитывая котировки десяти крупнейших банков страны, возможно все эти банки будут с государственным участием. И этот "средний по больнице" курс, ЦБ и будет объявлять официальным на текущий день. Экономисты хотят создать внебиржевую систему, по аналогии с зарубежным Bloomberg, куда будут стекаться котировки из избранных банков. Такая хитрая система определения курса вызывает некоторое недоумение, ведь было бы куда проще, если бы ЦБ единолично определял курс национальной валюты. А что же станется с валютной секцией МВББ? Она продолжит свое существование, но с валютами стран не вводившими санкции против РФ. Будут широко представлены тенге, сом, белорусские рубли, и китайский юань конечно же. Биржевые брокеры уже готовятся к предстоящим нововведениям, вводят комиссии за хранение валюты на счетах, а сам ЦБ требует у брокеров забрать валюту с биржи. В общем, что будет с курсом рубля покажет только время, но определенно будет очень весело.

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