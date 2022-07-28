Мир стоит на пороге экономического кризиса и перебоев с поставками продуктов в определенные регионы Земли. Особенно остро стоят вопросы с поставками продовольствия из России и Украины, в связи с последними событиями. Ведь многие страны зависят от таких поставок более чем на 50%, и в них может в ближайшее время начаться голод.

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Не секрет, что Россия и Украина являются ведущими мировыми аграрными державами. Занимают лидирующие позиции по поставкам продовольствия на внешние рынки. В совокупности поставляют на мировые рынки до 30% пшеницы и ячменя, до 75% подсолнечного масла, 15% кукурузного зерна. В связи с последними событиями, экспорт продовольствия из Украины и России был затруднен. В сложившийся ситуации цены на ряд продовольственных товаров в Европе резко пошли вверх. Ощутимо подорожало подсолнечное масло, мука, хлебобулочные изделия. Но если жители Евросоюза будут теперь значительно переплачивать за хлеб с маслом, то во многих регионах Земли может и вовсе начаться голод, ведь их зависимость от поставок из России и Украины составляет более 50%. Например голод в этом году может ожидать центральную Африку, и бесперебойные поставки продовольствия в этот регион просто жизненно необходимы.

А раз будет голод, значит будут опять и беженцы, и побегут они в свою любимую нерезиновую Европу, а точнее в Германию. Тут уж бюргерам не до хлеба с маслом будет. Усугубляет ситуацию и запрет ряда государств на вывоз своего продовольствия за пределы страны, например Индия запретила вывозить зерно из за сильной засухи в регионе. По словам украинских чиновников - за прошлый 2021-й год был собран рекордный урожай зерна. Только одной пшеницы было собрано с полей Украины более 33-х миллионов тон. Однако вывезти все это добро в благодатную Европу не представляется возможным, в большей степени по вине самих же украинских властей. Нужно отметить, что уже в этом году из за потери Украиной покупателей сельхозпродукции, многие поля на территории этой страны остались незасеянными. Фермеры решили дать земле отдохнуть.

Но этот "отдых" может оказать негативные последствия уже для самой незалежной. Власти могут переборщить и вывезти за кордон почти все зерно и тогда уже в следующем году сами украинцы испытают нехватку зерна, и начнут его импорт из других стран. Такое уже случалось в истории этой страны.Одесские порты были неблагоразумно заминированы, с таким усердием, что часть мин уже причалило к берегам Турции. По суше можно было поставлять зерновые по железной дороге в Польшу, однако колея украинских дорог не совпадает с таковой в Евросоюзе. Пришлось бы перегружать в другие составы, а это слишком долго и дорого. Можно возить фурами, но опять же это дорого и не эффективно. Единственно разумный путь - это морем через Одесские порты, но там собственные мины. Да еще надуманные предлоги про обстрелы кораблей с зерном российскими ВМС. Собственно эти предлоги и ставятся Украиной во главу угла.

Российская Федерация решительно выступает против мирового голода и готова идти на договоренности с другими державами по вопросам поставки продовольствия. Посему 22 июля в Стамбуле был подписан пакет из двух документов. В подписании документов участвовали представители от России, Украины, Турции и ООН. Документы предусматривают безопасную транспортировку зерна и продовольствия из портов Украины. В первом документе речь идет о снятии санкций с России в части поставок сельхозпродукции и удобрений на внешние рынки. Второй предусматривает вывоз зерна по Черному морю из трех портов Украины. Сопровождать суда с продовольствием помимо России будет Турция и представители ООН. Замглавы МИД Андрей Руденко сообщил прессе, что экспорт зерна из Украины и России должен начаться синхронно и произойдет это в самое ближайшее время. Все сейчас упирается в украинский коллег, насколько быстро они разминируют свои порты, или найдут безопасные коридоры для движения судов.

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