В ресторанах "Вкусно - и точка" только здоровое питание, вся химия ушла обратно в Америку, но вкус остался прежним. Наряду с людьми блюдами не брезгуют лакомиться различные грибы, насекомые, и даже некоторые представители пернатых.

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Уже многие россияне успели посетить сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка". "Вкусно - и точка" является идейным продолжателем фастфуда "Макдональдс", занимает те же помещения и использует практически тот же ассортимент, за исключением нескольких блюд попадающих под патент оригинальной сети. В целом граждане положительно отзываются о ресторанах новой торговой марки, отмечая схожесть вкуса продуктов с ушедшем от нас Макдаком.

Однако на днях, посетительница ресторана в районе Хорошево-Мневники почувствовала вкус плесени в свежеизготовленном бургере, хотя сыр Рокфор в состав блюда не входил. Располовинив бургер, девушка обнаружила и на вид самую настоящую зеленую плесень, увидев которую на продуктах в холодильнике все они незамедлительно отправлялись бы в мусорное ведро. Наличие плесени на бургерах сети "Вкусно - и точка" говорит об исключительно натуральных ингредиентах используемых для приготовлении блюд.

Споры плесени успешно приживаются только в натуральной среде, в которой не используются различные химические добавки. Одна женщина в США, 20 лет хранила купленную в "Макдональдсе" еду. Каково же было ее удивление, когда открыв коробку она поняла, что продукты сильно усохли, но при этом не испортились, и на них не было даже намеков на малейшую плесень. Что говорит о наличии в американских бургерах жестких консервантов и другой химии очень вредной для здоровья человека.

По словам других посетителей, иногда в мягком сыре встречаются различные запчасти от насекомых - ножки, крылышки и тому подобное. Вряд ли эти части тел входят в состав сыров, либо это ноу-хау новой сети. Опять же, если насекомые приползают полакомиться сырком, значит он без малейшей химозы. Не будут насекомые по собственному желанию поедать всякую отраву. Нужно отметить и высокое качество булок используемых для приготовления бургеров. Голуби и вороны со всей округи с удовольствием потрошат оставленные без присмотра паллеты со сладким хлебом. Что было запечатлено на камеру случайными прохожими:

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