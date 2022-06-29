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В России официально легализован параллельный импорт, президент подписал закон
Параллельному импорту дали зеленый свет на официальном уровне и подвели под него законодательную базу. Теперь многие бренды вернутся обратно в Россию, вернее производимые ими товары.
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Ну что господа, это произошло, достаем с антресолей свои клетчатые сумки. Появилась возможность официально завозить санкционку из дружественных стран, без согласия на то правообладателей. Теперь можно не трястись от страха, провозя в трусах десять топовых видеокарт, и не бояться что на таможне из интересного места извлекут дефицитные процессоры. Отныне продукцию зарубежных производителей можно возить хоть коробками. А российским ритейлерам есть повод призадуматься, раз отпали эти "лишние" обязательства и ограничения, может стоит наладить поставки комплектующих напрямую из Китая и за счет объемов составить конкуренцию тому же Алиэкспресс.

Кстати курс рубля на Aliexpress стал приближаться к биржевому и цены на товары рухнули как подкошенные. Во вторник 28 июня, президент России Владимир Путин подписал закон легализующий в стране параллельный импорт. Закон действует до конца 2022 года. Параллельный импорт был разрешен в России с 6-го мая, а теперь его подвели под законодательную базу. Он освобождает импортеров от административной и уголовной ответственности, если ввоз товаров в страну производится без согласия правообладателя. Целью данной инициативы является защита граждан и бизнеса в условиях введенных против России экономических санкций.

Еще в мае 2022 года Минпромторг составил список товаров попадающих под параллельный импорт. Всего в списке 96 пунктов, в него вошли - мебель, часы, парфюмерия, одежда, обувь, бумага, транспорт, техника, электроника, топливо, металлы и прочее. Актуализировать этот список предполагают раз в квартал, исходя из наличия определенных товаров в свободной продаже. Ранее гражданам России было разрешено беспошлинно заказывать товары на иностранных торговых площадках, стоимость которых не превышает 1000 евро на одну посылку, количество таких посылок не ограниченно. Однако закон не предусматривает ввоз поддельных (контрафактных) товаров, он будет как и раньше пресекаться. Так что везем из за кордона только оригинальный товар. На практике введение этого закона означает возвращение в РФ многих ушедших брендов, а вернее их товаров, правда без оригинальной гарантии. 

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