Страны Альянса собрались на саммит НАТО, но не подозревают, что все координаты давно известны и по "центрам принятия решения" в любой момент может быть нанесен удар.

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Сегодня, 28 июня, кровавые западные империалисты проводят саммит НАТО в Мадриде. Саммит пройдет с 28 по 30 июня и будет состоять из 30 действующих членов Альянса, а так же стран кандидатов. На саммите обсудят стратегическую концепцию до 2030 года. Ожидается, что Россия будет названа главной угрозой мировой безопасности и основным противником НАТО. Обсудят так же военную операцию на Украине, наращивание контингента войск в Европе, увеличение военных расходов в бюджетах стран Альянса. Будут предприняты попытки снять вето Турции на прием в организацию Финляндии и Швеции.

В преддверии саммита НАТО, госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своем Telegram-канале фотографии и точные координаты тех самых "центров принятия решения". По словам Дмитрия Рогозина фотографии и координаты были опубликованы - "Так, на всякий случай". Снимки достаточно хорошего качества, были сделаны из космоса спутником-разведчиком "Ресурс-П". Нашему взору предстают - прекрасные виды Елисейских полей в Париже,восстановленный Рейхстаг в Берлине, разумеется Белый дом и Пентагон в США, министерство обороны Великобритании, ну и конечно же конгресс-центр IFEMA в Мадриде где и проходит саммит.

Ранее, в своих выступлениях, Владимир Путин не раз предостерегал коллективный Запад от расширения НАТО на Восток. Однако в европейских странах Альянса происходило наращивание военной мощи вдоль границ с Российской Федерацией. Президент говорил о недопустимости вмешательства стран НАТО в военную операцию происходящую на Украине. И если Запад перейдет красные линии, по "центрам принятия решения" будет нанесен превентивный удар. Где именно проходят красные линии, обозначено не было, и теоретически удар по центрам может произойти в любой момент времени. Теперь же были опубликованы и координаты этих центров.

Кстати вот они, на всякий случай, вдруг к кого есть возможности:

США 38.897542, -77.036505

США 38.870960, -77.055935

Великобритания 51.503049, -0.127727

Франция 48.870433, 2.316842

Германия 52.519903, 13.368921

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Мадрид 50.879986, 4.425771