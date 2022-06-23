Если вы планируете апгрейд своего компьютера или хотите собрать новый системный блок, не откладывайте задуманное в долгий ящик. В России ожидается дефицит комплектующих с официальных поставок, пока это коснулось процессоров Intel.

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Как известно, из за наложенных на РФ экономических санкций, Intel и AMD приостановили официальные поставки процессоров в нашу страну. Официальные поставки товара - это предназначенные для продажи на территории Российской Федерации и покрываемые гарантией производителя. Процессор является надежным компонентом, но из за его высокой сложности, постоянно растущей степени интеграции и все более тонкому техпроцессу не исключены случаи массового заводского брака. О массовых отказах современных процессоров, вы можете узнать из этой моей статьи. Посему покупать санкционную процессорную продукцию без гарантийных обязательств представляется очень рискованным мероприятием. В России заканчиваются официально поставленные процессоры Intel. Такой вывод сделал телеграмм-канал "Импортозамещение в ИТ. Оборудование и ПО", на основании данных по запасам продукции у крупнейших дистрибуторов - OCS и Мерлион.

У данных поставщиков продукцию закупают розничные российские ритейлеры - Ситилинк, Регард, ДНС и прочие. Процессоры Интел просто исчезли из b2b-каталогов дистрибуторов. Каким образом они будут восполнять товарный запас на данный момент неизвестно. Видимо параллельный импорт не может обеспечить поставки процессоров в достаточном количестве, либо возникают проблемы с предоставлением гарантии производителя на поставляемый товар. Покупатели на Алиэкспресс хорошо знают - наши китайские партнеры поставляют комплектующие без какой либо гарантии, что правда компенсируется более низкой ценой на этой торговой площадке. Пока что дефицит процессоров Intel в розничных магазинах не ощущается. Но что будет в ближайшем будущем сказать очень сложно. Либо заработает параллельный импорт без гарантийных обязательств, либо из ассортимента магазинов многие позиции просто пропадут. В любом случае сейчас самое лучшие время сделать апгрейд или собрать свой компьютер мечты. Тем более сошлись все звезды - низкий курс рубля, подешевевшие комплектующие (особенно видеокарты), пока еще наличие железа на складах ритейлеров с официальных поставок и гарантией.

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