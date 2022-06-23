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В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
Если вы планируете апгрейд своего компьютера или хотите собрать новый системный блок, не откладывайте задуманное в долгий ящик. В России ожидается дефицит комплектующих с официальных поставок, пока это коснулось процессоров Intel.
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Как известно, из за наложенных на РФ экономических санкций, Intel и AMD приостановили официальные поставки процессоров в нашу страну. Официальные поставки товара - это предназначенные для продажи на территории Российской Федерации и покрываемые гарантией производителя. Процессор является надежным компонентом, но из за его высокой сложности, постоянно растущей степени интеграции и все более тонкому техпроцессу не исключены случаи массового заводского брака. О массовых отказах современных процессоров, вы можете узнать из этой моей статьи. Посему покупать санкционную процессорную продукцию без гарантийных обязательств представляется очень рискованным мероприятием. В России заканчиваются официально поставленные процессоры Intel. Такой вывод сделал телеграмм-канал "Импортозамещение в ИТ. Оборудование и ПО", на основании данных по запасам продукции у крупнейших дистрибуторов - OCS и Мерлион.

 У данных поставщиков продукцию закупают розничные российские ритейлеры - Ситилинк, Регард, ДНС и прочие. Процессоры Интел просто исчезли из b2b-каталогов дистрибуторов. Каким образом они будут восполнять товарный запас на данный момент неизвестно. Видимо параллельный импорт не может обеспечить поставки процессоров в достаточном количестве, либо возникают проблемы с предоставлением гарантии производителя на поставляемый товар. Покупатели на Алиэкспресс хорошо знают - наши китайские партнеры поставляют комплектующие без какой либо гарантии, что правда компенсируется более низкой ценой на этой торговой площадке. Пока что дефицит процессоров Intel в розничных магазинах не ощущается. Но что будет в ближайшем будущем сказать очень сложно. Либо заработает параллельный импорт без гарантийных обязательств, либо из ассортимента магазинов многие позиции просто пропадут. В любом случае сейчас самое лучшие время сделать апгрейд или собрать свой компьютер мечты. Тем более сошлись все звезды - низкий курс рубля, подешевевшие комплектующие (особенно видеокарты), пока еще наличие железа на складах ритейлеров с официальных поставок и гарантией. 

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5
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Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
eds
05:46
Ты так говоришь, словно материнок на Z690 много например в европейских магазинах. Их мало везде, потому-что уже через пару месяцев их заменят материнки на Z790 и в этот раз производители осознанно мал...
В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
Максим Ширшов
05:45
Чтобы продать хлам втридорога, надо создать панику лозунгами вроде "соль скоро кончится". В реальности же сейчас на алиэкспрессе доступны и процессоры и материнские платы по цене намного дешевле и в л...
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05:42
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В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
Максим Ширшов
05:40
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В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
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05:10
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05:02
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