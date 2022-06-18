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Криптовалютный армагеддон - курс монеты Ethereum пробил отметку в 1000$, Bitcoin в 19000$
Паника в рядах криптоинвесторов нарастает, падение криптовалют ускорилось на принудительном закрытии маржинальных позиций. Регуляторы на криптовалютном рынке отсутствуют и скоро падение может принять неуправляемый характер.
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Распродажи "цифрового золота" продолжаются и уже стали принимать панический характер. Криптовалютная пирамида рушится, а инвесторы пытаются спасти и вывести хоть какие то свои средства.  Крупнейшие биржи стали приостанавливать вывод средств, так криптовалютная биржа Binance временно приостановила вывод Биткоина, якобы по причине "зависшей" транзакции в сети BTC. Основной причиной падения крипты в последнее время называют негативную статистику по инфляции в США. Она составила 8,6% годовых, что является рекордом с 1981-го года. В последствии это приведет к еще большему ужесточению кредитно-денежной политики ФРС США.

Финансовые аналитики ожидают повышение ключевой ставки в Америке уже этим летом.Так же упали в цене и акции технологических компаний США. Инвесторы выводят средства из высокорисковых активов, коими являются криптовалюты и вкладывают их в более надежные направления: сырье и сырьевые компании, рынок продовольствия, драгметаллы. На фоне оттока фиатных средств из криптовалют, капитализация Bitcoin снизилась до 522 миллиардов долларов, а Ethereum до 176 миллиардов, и продолжает падать. Падение Биткоина подхлестнул и недавний крах стейблкоина UST, и начатое 10-го июня разбирательство по этому поводу. Разбирательство проводит комиссия по ценным бумагам США SEC. В мае этого года стейблкоин UST существенно обвалился и потерял привязку к фиатному доллару, после разовой продажи токенов на сумму около 300 миллионов долларов.

Криптовалюта Эфириум рухнула еще более значительно, этому поспособствовала начавшееся 8-го июня атака на так называемый стейканный Эфир. В результате атаки $stETH отвязался от цены Эфира. Использующая $stETH компания Celsius потеряла ликвидные средства, необходимые для выкупа позиций своих инвесторов. Платформа кредитования была вынуждена остановить все выводы и переводы средств. Негативные новости льются как из рога изобилия, а рынок криптовалют сваливается в еще большее пике. И это падение может стать неуправляемым, в случае принудительных закрытий маржинальных позиций крупных инвесторов. Планок на криптовалютных биржах как правило не существует, и теоретически крипта в течении дня может падать хоть до нуля. При схожем состоянии финансового рынка за прошлые годы, Биткоин терял до 80% своей стоимости, а альткоины еще больше. Не исключено, что подобная ситуация нас ждет и в этот раз.

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