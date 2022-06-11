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Дальнейшее укрепление рубля может разорить майнеров криптовалюты Ethereum и Bitcoin
Рубль все укрепляется и укрепляется, несмотря на все усилия Центробанка. Курсы криптовалют падают, сеть блокчейна Ethereum и Bitcoin пухнет. Эфириум уходит на POS в конце лета, а доходы от майнинга падают. Кажется все складывается против криптоэнтузиастов в этом году.
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Непривычно крепкий рубль - это не всегда хорошо. С одной стороны дешевеют товары в магазинах привязанные к курсу доллара, с другой дешевеют российские углеводороды и бюджет страны начинает испытывать дефицит. А бюджет - это питательная основа для зарплат бюджетников, пенсий и пособий. Высокая ключевая ставка рефинансирования делает рубль дорогим, а требование правительства к экспортерам продавать львиную долю валютной выручки создает дисбаланс спроса и предложения. Именно поэтому 10-го июня Центральный Банк РФ снизил ключевую ставку до 9,5% годовых. Президент России отменил требование об обязательной продаже экспортерами 50% валютной выручки, указ был подписан в четверг 9-го июня. Так же ЦБ разрешил гражданам переводить за рубеж до 150000$ в месяц, втрое подняв этот лимит. Однако курс рубля на Московской Бирже даже не шелохнулся, слишком уж много стало валюты в нашей стране, а вот купить на нее из за санкций по сути нечего.


Приуныли и майнеры криптовалют, куда не кинь - всюду клин. Курсы основных криптовалют Ethereum и Bitcoin основательно просели. В сети Ethereum сработала бомба сложности, увеличив время добычи блока и снизив доходы майнеров, и пока ее не  отменили. Сами сети блокчейна невероятно распухли, приняв в себя большое количество нового дорогостоящего оборудования, купленного на пике хайпа криптовалютной лихорадки. Тут еще и переход сети Ethereum на протокол proof of stake (POS) состоится уже в конце этого лета, полностью отменив майниг Эфириума на видеокартах и асиках. Окупаемость оборудования отодвигается на все более поздние сроки, стремясь к бесконечности. Укрепление же рубля может и вовсе добить незадачливых крипто-бизнесменов. Все курсы криптовалют привязаны к фиатному доллару и евро, либо к их стейблкоинам вроде Tether DSDT. Соответственно при укреплении рубля падает и доход майнеров в российской валюте. У многих добытчиков цифрового золота оборудование куплено на рублевый кредит с большими процентами.Под идею его выплаты с доходов от майнинга. Снижение курсов криптовалют, падение дохода, прочий форс-мажор в эту схему естественно вписан не был. 

Приходится обладателям ферм снимать с рига по одной видеокарте и продавать свое хозяйство на вторичном рынке, дабы расплачиваться по кредиту. Однако и там уже прописался пушной зверек. Цены на видеокарты стремительно падают в магазинах, продавцы стараются побыстрее избавиться от устаревающего товара, освобождая полки под новенькие Nvidia RTX4000 и AMD RX7000. На барахолке такая же ситуация, усиленная в десятки раз огромным количеством продавцов. Продать купленную на пике курса доллара и хайпа видеокарту удается в два - три раза дешевле первоначальной стоимости, а это чистый убыток. Если рубль и дальше будет укрепляться (к этому есть все предпосылки), а курсы криптовалют падать, многим майнерам придется объявить о банкротстве своего физического лица. Дабы эта процедура теперь действует в России по упрощенной схеме. 

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