POS все ближе и ближе, а цены на видеокарты стремительно летят вниз, на вторичном рынке предложение в десятки раз превышает спрос. А что будет к концу лета?

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Все на свете имеет свое начало и свой конец, так и идея получать денежные средства путем потребления электричества из розетки и нагрева окружающего воздуха, похоже подходит к концу. Оказалось, что блокчейн сети Eherium может существовать и без многочисленных бизнесменов-майнеров. Без бесполезного наматывания "моточасов" дорогостоящими видеокартами , коим нашлось бы лучшее применение в "Киберпанке". Децентрализация сети отлично обеспечивается валидаторами, без воя кулеров, шума и пыли. А главное, без загрязнения окружающей среды, настоящий зеленый блокчейн.

8 июня состоялся процесс миграции тестнета Ropsten на алгоритм Proof-of-Stake, или сокращенно просто POS. Произошло успешное слияние с сигнальной сетью Beacon Chain. И первые транзакции уже включены в обновленную сеть. Есть небольшие шероховатости при притирке блокчейна, некоторые пользователи жалуются на рассинхронизацию нод на клиенте Nethermind. Слияние идет полностью с намеченным ранее планом и закончится уже в августе этого года.

А у нас же есть время подумать - не скинуть ли нам на вторичном рынке стремительно дешевеющее оборудование. Падение цен на видеокарты, помимо гибели майнинга, еще подхлестывает и укрепление рубля. Сегодня на Московской Бирже рубль укрепился до 59,4р. за единицу американской валюты. А к середину лета аналитики ожидают укрепление до 50р. Уже в конце лета выходит новая линейка видеокарт от Nvidia, отличные новые карты на передовом техпроцессе, а там и AMD со своими RX 7000 подтянутся. Все мы хорошо знаем, что после выхода новых видеокарт, наши текущие прекрасные ускорители графики мгновенно превратятся в тыкву. Ведь лето прекрасное время избавиться от старых забот.

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