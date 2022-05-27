Не смотря на санкции, кризис, тяжелую экономическую ситуацию, Газпром порадует своих акционеров небывалыми дивидендами.

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Сегодня, 26 мая состоялся очередной совет директоров "Газпрома". На котором решался вопрос по размерам и срокам выплаты дивидендов за 2021 год. Держатели акций "Народного достояния" похоже вытянули счастливый билетик в этом году. В течении 2021-го и начале 2022-го года компания показывала превосходные финансовые показатели. Природный газ дорожал до 2000$ за тысячу кубометров в пике, а средняя цена держалась в районе 1000$. Нужно отметить, что несмотря на санкции Евросоюз не сможет в ближайшее время отказаться от российского голубого топлива, ибо заменить его просто нечем.

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Совет директоров рекомендовал выплатить акционерам 52,53р. на акцию, что в более чем четыре раза выше прошлогодних выплат. Всего будет выплачено 1,2 триллиона рублей, 50% от чистой прибыли компании за 2021 год, что является рекордными показателями за всю историю промышленной группы. Не обошлось и без интриги, существовала вероятность выплаты всего 25% от чистой прибыли, или вообще отказ от выплаты дивидендов в связи с последними событиями. Рекомендации совета директоров, как правило выполняются на 100%. Так что владельцы ценных бумаг уже могут открывать шампанское. На данной новости акции Газпрома на российской бирже взлетели сразу на 9%. На момент закрытия сессии стоимость бумаги составляла - 295,89р. Дивидендная доходность учитывая эту цену - 17,85%, на текущий момент. Дивидендная отсечка произойдет 20 июля 2022 года. До этой даты нужно держать акции компании, либо купить их для участия в разделе пирога.