Уж сколько на свете появилось всяческих кроссовок, которые стараются выделиться на фоне других - не перечислить.
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Экспериментируют буквально со всем - с цветом, формой, материалами обуви, оригинальностью рекламных кампаний и много чем другим.
Представленные на рынке модели, которые собираются и разбираются, как конструктор, уже не удивляют.
Подошвы, наполненными пивом, тоже.
Но вот действительно полезная опция, которой многим не хватает, появилась почему-то только сейчас.
Представлены кроссовки, которые меняют свой цвет по мере того, как обувь изнашивается!
Действительно достойный ход для того, чтобы удивить публику.
Компания из Бруклина, которая уже завоевала своё место под солнцем на обувном рынке Америки, снова нашла повод серьёзно продвинуться в умах покупателей - модель кроссовок Gobstomper в специальной расцветке отличается тем, что серый замшевый верх по мере износа пары постепенно сходит с обуви и подошвы, освобождая "коллаж красно-оранжевых оттенков" наподобие гусиных лапок, что свидетельствует об износе обуви!
Стоимость такой пары составляет примерно 15.000 руб, а продажи начались только вчера.
Безусловно, эта модель от компании MSCHF станет абсолютным хитом.