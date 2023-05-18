Только если их аналогов не выпускает российская промышленность

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Глава ФАС заявил о том, что ведомство считает необходимым расширить программу "параллельного импорта" вообще на все наименования товаров из-за рубежа.

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Кроме тех, которые успешно производятся в России.

Тут, по словам главы ведомства, есть чувствительная грань - если производство локализовано внутри страны, это значит, что созданы рабочие места, товары востребованы на внутреннем рынке и выплачиваются налоги. Таким товарам, конечно же, "мешать параллельным импортом" нельзя.

В остальном же всё, что можно легально приобрести в других странах со свидетельством об оригинальности товара должно подлежать "параллельному импорту".

Буквально в начале мая Денис Мантуров заявлял, что перечень "параллельного импорта" (который, в общем-то, и так довольно ограничен) необходимо сокращать, создавая, так сказать, дефицит некоторых товарных позиций, чтобы простимулировать отечественных производителей занимать сферы рынка своими товарами. Глава ФАС явно не согласен.

В целом же идея "параллельного импорта", который месяца от месяца сталкивается с различными трудностями (всегда преодолеваемыми) оценена Правительством очень положительно - это действительно рабочий инструмент по противодействию санкциям.

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