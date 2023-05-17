Сегодня появилась информация о том, что специалисты российского ВПК приступили к серийному выпуску новейших авиационных ракет названных "Бронебойщик".
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Эти ракеты обладают повышенной мощностью и приняты на вооружение в качестве боевого оснащения самолётов типа СУ-25.
Также ракета "Бронебойщик" может быть установлена на вертолёты серии Ми-8, а также на другую авиационную технику, которая оснащена пусковыми блоками для неуправляемых ракет.
Открытые источники сообщают о том, что вес боевой части "Бронебойщика" сравним по мощности с пятью или даже шестью ракетами предыдущих поколений (хотя каких именно - не указано).
Новейшая ракета специально разрабатывалась для разрушения бетонных фортификационных укрепрайонов (с её помощью "разбирать" позиции противника станет гораздо легче).
Уже сейчас на первые "товарные" образцы ракет, вышедшие серийно с завода, есть заказы от Минобороны.
Наверняка до конца этого года можно ожидать применения "Бронебойщика" в зоне конфликта на Украине.