Авиационные ракеты нового образца получились в 5-6 раз мощнее

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Сегодня появилась информация о том, что специалисты российского ВПК приступили к серийному выпуску новейших авиационных ракет названных "Бронебойщик".

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Эти ракеты обладают повышенной мощностью и приняты на вооружение в качестве боевого оснащения самолётов типа СУ-25.

Также ракета "Бронебойщик" может быть установлена на вертолёты серии Ми-8, а также на другую авиационную технику, которая оснащена пусковыми блоками для неуправляемых ракет.

Открытые источники сообщают о том, что вес боевой части "Бронебойщика" сравним по мощности с пятью или даже шестью ракетами предыдущих поколений (хотя каких именно - не указано).

Новейшая ракета специально разрабатывалась для разрушения бетонных фортификационных укрепрайонов (с её помощью "разбирать" позиции противника станет гораздо легче).

Уже сейчас на первые "товарные" образцы ракет, вышедшие серийно с завода, есть заказы от Минобороны.

Наверняка до конца этого года можно ожидать применения "Бронебойщика" в зоне конфликта на Украине.

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