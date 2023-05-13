Эффект от западной военной помощи крайне незначителен, заявляет МакГрегор

Полковник, служивший в армии США, а ныне находящийся в отставке, по имени Дуглас МакГрегор в одном из своих интервью заявил о том, что Украина, по всем прикидкам, уже лишилась около 10.000 единиц различной бронетехники на поле боя.

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МакГрегор утверждает, что столь высокие потери Киева в технике восполнить практически невозможно, и поставка дополнительных броневиков и танков не принесёт "видимых изменений на поле боя".

Данное заявление прозвучало во время одного из интервью для YouTube-канала, занимающегося информационным сопровождением событий на Украине.

МакГрегор заявил, что украинские потери в технике просто огромны, но военнослужащие Украины продвинулись не так уж и далеко, это означает лишь одно - русские военные действовали и продолжают действовать чрезвычайно эффективно, работа по выявлению, выслеживанию и уничтожению западной военной техники приносит абсолютно видимые качественные результаты.

Одновременно с этим военный эксперт отметил, что новости об очередном "мирно-военном" транше стоимостью почти в $1,5 миллиарда долларов, в который должны войти американские танки Абрамс и поставка которых ожидается в лучшем случае к начале осени, это скорее плохие новости для самих американцев, ведь эффекта на поле боя данная помощь украинским войскам так и не даёт, а бюджет страны на грани дефолта подтачивает.

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