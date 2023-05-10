Газета "Гардиан" сообщает о том, что в Великобритании родились первые дети от трёх родителей сразу!
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Это стало возможным благодаря применению нового подхода к искусственному оплодотворению, который, прежде всего, направлен на тотальное искоренение генетических заболеваний у младенцев.
В материале сказано, что британские эксперты провели революционную процедуру оплодотворения, в результате которой на свет появился ребёнок с тремя цепочками ДНК.
Тема настолько заинтересовала журналистов, что они обратились с официальным запросом в соответствующую медицинскую гос-организацию Туманного Альбиона, в которой подтвердили, что всего по стране к данному моменту родилось "не менее пяти" подобных детей, но так как конфиденциальность в данном вопросе играет немаловажное значение, их личности не раскрываются.
Основной смысл редактирования генома состоит в том, чтобы убрать все генетические цепочки, ведущие к появлению неизлечимых заболеваний.
Если говорить точнее, то после "смешивание" ДНК мама и папы в его коде находят потенциально опасные участки, удаляют их, а затем заменяют освободившиеся места здоровыми участками ДНК третьего родителя.